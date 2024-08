Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (18/8)

Neste domingo, você pode sentir uma energia diferente ao acordar, talvez seja um impulso para levantar da cama mais cedo. A Lua segue em aquário e às 6h da manhã Mercúrio retrógrado faz uma quadratura exata com Urano. No entanto, não espere que o dia seja de muito sossego. O Céu exige que você se adapte rapidamente às circunstâncias. Pode ser necessário lidar com compromissos de última hora ou situações que demandem sua atenção. Evite qualquer atividade que envolva riscos ou perigos, pois a atmosfera está mais volátil do que o habitual. As pessoas ao seu redor podem estar mais inflamadas e suscetíveis a conflitos, por isso, é importante manter a calma e não confrontar ninguém. Preserve sua energia e busque a tranquilidade em meio ao caos, encontrando maneiras de se proteger das tensões ao seu redor.

Áries

Na vida financeira, você precisa ser mais receptivo a novas ideias e abordagens criativas. Este não é o momento para decisões impulsivas ou arriscadas, mas sim para nutrir projetos com paciência e sensibilidade, explorando oportunidades que ressoem com seu coração. Mantenha uma postura compreensiva e evite confrontos. Este é um dia para nutrir a conexão emocional com aqueles que você ama, cultivando harmonia e entendimento.

Touro

O céu te convida à renovação pessoal. Este é um momento para olhar para dentro de si com amor e compaixão, reconhecendo as áreas em que você precisa se reinventar. Testar novos caminhos, mesmo que eles pareçam fora do comum, pode ser exatamente o que você precisa agora. Permita-se tirar os pés do chão e sonhar um pouco, explorando ideias e possibilidades que possam trazer frescor à sua vida.

Gêmeos

Este é o momento de revisar suas ideias e refletir sobre a segurança que você sente em relação a elas. Talvez seja hora de questionar algumas de suas crenças e avaliar se elas ainda estão alinhadas com quem você realmente é. Se permitir uma renovação interna, a introspecção pode trazer novas perspectivas e um senso mais profundo de autenticidade.

Câncer

Canceriano(a), este é um momento crucial para você fazer uma revisão profunda em sua vida financeira e buscar uma renovação na sua carreira. As estrelas indicam que é hora de avaliar cuidadosamente onde você está investindo seus recursos, tanto financeiros quanto emocionais. Reflita sobre o que está realmente trazendo satisfação e o que precisa ser ajustado para que você possa alcançar um maior sentido de autorealização.

Leão

Leonino(a), o momento pede uma renovação em sua carreira, um convite para você reavaliar suas metas e redescobrir o que realmente te faz brilhar. Agora é a hora de olhar para dentro e reconectar-se com sua autoconfiança, aquela força interior que sempre te guiou em direção ao sucesso. Você pode estar sentindo a necessidade de mudar de direção ou buscar novas oportunidades que estejam mais alinhadas com quem você é hoje. Não tenha medo de seguir em frente e explorar essas novas possibilidades.

Virgem

Este é um momento crucial para olhar para os medos que têm surgido e reconhecê-los como parte do processo de crescimento e expansão. Finalizar um ciclo nunca é fácil, mas faça isso com um coração aberto, permitindo que as emoções fluam livremente, sem julgamento. Se permita crescer e explorar novas possibilidades, mesmo que isso signifique sair da sua zona de conforto.

Libra

Este momento instável pede que você abrace as mudanças que se aproximam com uma mente aberta e um coração disposto. Se você está considerando mudar de fase ou encerrar ciclos, faça isso com amor e compreensão, tanto para si mesmo quanto para os outros. Use a criatividade e a intuição como suas principais ferramentas. Permita-se sonhar e imaginar novas possibilidades.

Escorpião

Este é o momento de abordar suas relações profissionais com uma mentalidade aberta e um coração disposto a compreender as perspectivas dos outros. Nas parcerias, seja receptivo a novas ideias e ofereça apoio emocional quando necessário; essa atitude pode fortalecer os laços e abrir portas para colaborações mais harmoniosas. Explore abordagens criativas e intuitivas para resolver problemas e avançar em seus projetos.

Sagitário

Sagitariano(a), este é um momento propício para você buscar novas formas de crescer e expandir, tanto pessoal quanto profissionalmente. As estrelas indicam que agora é a hora de romper com a rotina que já não te inspira mais e explorar caminhos que te tragam renovação e entusiasmo. A renovação da sua rotina não só trará um frescor necessário, mas também abrirá portas para o crescimento em áreas que talvez você ainda não tenha explorado.

Capricórnio

Chegou a hora de encarar suas sombras e subir no palco da vida para mostrar quem você realmente é. Esse momento pede coragem para enfrentar os aspectos mais profundos e ocultos de sua personalidade, aqueles que talvez você tenha evitado por muito tempo. Abrace essas partes de si com compaixão, permitindo-se crescer e evoluir. Este é um período de autodescoberta e expressão autêntica.

Aquário

Aquariano(a), este é um momento importante para você rever seus relacionamentos e trazer à tona emoções do passado que ainda precisam ser renovadas. As estrelas sugerem que é hora de reavaliar as conexões que você mantém e refletir sobre como elas estão impactando seu bem-estar emocional. Pode ser que existam laços que precisam ser fortalecidos ou até mesmo finalizados para que você possa seguir em frente de maneira mais leve e autêntica.

Peixes

É hora de renovar suas ideias e começar a integrá-las na sua rotina. Este é um período propício para deixar a criatividade fluir e explorar novas formas de pensar e agir. As ideias que têm surgido em sua mente merecem ser cultivadas com carinho e atenção, comece a colocá-las em prática. Pequenas mudanças em sua rotina podem gerar grandes impactos em sua vida.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.