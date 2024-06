Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (16/6)

A Lua e Quíron se encontram num aspecto de oposição. Enquanto a Lua sensibiliza tudo que toca, Quíron simboliza nossas feridas dolorosas. Hoje pode ser aquele dia que você vai se sentir um pouco mais vulnerável em relação àquilo que te faz sofrer. Olhe para o que lhe causa desconforto, hoje pode ser aquele dia de aliviar o que lhe causa mal-estar. No fim do dia a lua e o Sol num encontro harmonioso encontram uma solução. Você vai conseguir organizar as coisas, compreender melhor o que sente e entender o que precisa ser modificado na sua rotina.

Áries

Depois de uma semana tensa, aproveite o domingo para encontrar pessoas e garantir boas conversas e boas risadas. Hoje você vai conseguir relaxar e curtir momentos de paz. O momento pede calma, ariano(a).

Touro

O seu domingo pode ser produtivo e prazeroso. Aproveita que suas interações sociais e financeiras estão favorecidas e tente avançar, dê um passo, planeje. O momento pede ação.

Gêmeos

O céu de domingo vai trazer mais luz e clareza para você, geminiano(a). O dia promete entendimentos e bons momentos. Cuide das suas relações, às vezes o silêncio é a melhor resposta.

Câncer

Aproveite o domingo para descansar e refletir. Tenho certeza que muitos insights vão surgir. Essas novas percepções vão te ajudar a virar o jogo e encontrar os melhores caminhos.

Leão

O domingo favorece encontros sociais e garante que o tempo com amigos

ou parceiros seja agradável e curativo. Você está aprendendo a

transformar os desafios em oportunidades. Tudo tende a se resolver de

maneira positiva.

Virgem

Hoje pode ser um bom dia para refletir sobre sua carreira. Você vai ganhar muita clareza sobre o que realmente quer e como conseguir. Tente resolver pendências, faça ajustes. Aproveite o momento para crescer. Faça de cada pedra um degrau.

Libra

Você agora enxerga as situações sob uma nova perspectiva. Aproveite para explorar novos caminhos e renovar seus planos. Mesmo com alguns obstáculos pelo caminho, vejo muitas oportunidades de crescimento.

Escorpião

O céu traz mais lucidez e clareza, ajudando você a definir o que realmente deseja. Depois de uma semana turbulenta, tente se organizar, fazer ajustes e transformar esses desafios em oportunidades para crescimento. Pense antes de agir.

Sagitário

Aproveite o domingo para eliminar qualquer tensão que tenha ficado no ar e se concentrar naquilo que realmente traz felicidade para sua vida. Tente recarregar as energias e se prepare para novos desafios com um espírito renovado.

Capricórnio

Muito cuidado com as palavras, capricorniano(a). Evite mal entendidos no trabalho. Ouça mais. Você está precisando de uma pausa para relaxar. O segredo é ser simples.

Aquário

Hoje você está mais inspirado e comunicativo e pode expressar suas ideias com mais clareza. Chegou a hora de fazer aquelas mudanças que você vem pensando há tempos. Você só precisa de tranquilidade.

Peixes

Agora você sabe como melhorar suas atitudes e estabelecer seus limites de forma construtiva. Você pode virar o jogo a seu favor. Use sua sensibilidade e aproveite as oportunidades do momento.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.