Horóscopo de Peixes hoje, 1º de março de 2021

O Sol e Vênus estão em conjunção em Peixes e fazem um sextil com Urano hoje. Esses aspectos são positivos e ativam a criatividade e a intuição. Isso nos deixa mais inspirados para encontrar soluções para os assuntos que têm nos incomodado, configurando um ótimo momento para resolver conflitos que requerem diálogos sadios.

Essa organização astrológica também é benéfica para lançar projetos profissionais, ou para introduzir novas ideias nesse campo. A Lua, que entrou na fase cheia ontem, está fazendo um trígono com Saturno e essas energias divergentes podem te deixar confuso, é normal que você fique mais reservado nesse momento.

PEIXES

Hoje é um ótimo dia para que você transmute toda dúvida que tem surgido acerca da sua vida profissional em metas que te levarão a viver de maneira mais fiel à sua essência. Se desapegar de padrões é um desafio para você, mas prender-se a eles apenas atrasa a sua evolução. No amor, a presença de Vênus em Peixes te auxilia a ter empatia para lidar com as dificuldades que podem surgir.

