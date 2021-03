Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (1/3)

Fase de intimidade



A Lua está até amanhã em Câncer, signo feminino e cardinal da água, no qual anuncia dois dias excelentes para a gente curtir com maior intensidade as horas íntimas. A Lua em Câncer assinala uma fase particularmente propícia para se ficar tranquilamente em casa e usufruir dos momentos de isolamento. Nossa necessidade de sossego e descanso está em alta e estes dias são ideais para a gente estar em família e curtir melhor o aconchego doméstico. Como nosso satélite harmoniza-se com o Sol e Netuno, que estão em Peixes, a prática da meditação está particularmente beneficiada. Nossa fé anda bastante poderosa e nossas imagens mentais tendem a se realizar, por isso o final do dia e o período noturno são ideais para imaginarmos um Brasil e um mundo mais saudável para todos. Também podemos mentalizar tudo de bom que desejamos ver concretizado para as pessoas queridas e em nossas próprias vidas.



Áries

A Lua ativa o seu signo de concepção e faz com que hoje e amanhã sejam dias particularmente propícios para você se dedicar à família e aos assuntos caseiros. Sua necessidade de sossego e intimidade está em alta e as horas de relaxamento e reflexão lhe farão hiper bem. DICA: o Sol e Netuno fortalecem seu psiquismo.



Touro

As atividades culturais e intelectuais e os agitos on-line estão favorecidos pela Lua e o Sol. Esses astros acentuam sua necessidade de ação e de comunicação, por isso os bate-papos com os amigos prometem ser hiper estimulantes. DICA: ler, estudar e se informar ajuda você a ampliar seus conhecimentos e sua visão de mundo!



Gêmeos

Durante estes dias a Lua transita sobre seu setor material, por isso será mais fácil para você realizar seus planos e partir da teoria para a prática. Seu espírito prático está acentuado e seus empreendimentos tendem ao êxito. DICA: administre bem suas energias e acautele-se contra todo tipo de desperdício.



Câncer

Seu astro-regente, a Lua, está até amanhã em seu signo, por isso mantenha seus canais receptores bem abertos e deixe-se energizar plenamente. Você está em condições de se concentrar melhor nos assuntos pessoais e em tudo o que lhe interessa. DICA: nosso satélite reforça seu romantismo e sua sensibilidade naturais.



Leão

A passagem da Lua pelo signo anterior ao seu aumenta o poder de sua fé. Ela faz com que hoje e amanhã sejam dias muito propícios para você se isolar, meditar e concentrar a mente em tudo de bom que deseja para si e para toda a humanidade. DICA: não se exija demais, respeite seus limites e reserve um tempo para relaxar.



Virgem

Nestes dias a Lua transita pelo seu setor dos contatos e das amizades, por isso acentua seu lado mais aberto e fraternal e torna esta fase excelente para você curtir as pessoas, frequentar clubes e associações. DICA: faça seus planos e pense no futuro, mas evite a utopia e não embarque em nenhuma canoa furada.



Libra

A Lua acentua sua popularidade natural e faz com que estes dias sejam bastante propícios para você se afirmar em seu círculo social virtual. As questões relativas à carreira também estão em alta, portanto vá em frente! DICA: faça de "compreensão" a sua palavra-de-ordem e procure interagir mais com os outros.



Escorpião

Nesta fase a Lua torna você mais confiante em si, acentua sua necessidade de sair da rotina e viver novas aventuras. Você pode ver mais longe e conta com especial proteção da sorte. DICA: supere a forte propensão para a inquietude e não disperse seu tempo, dinheiro e nem mesmo suas energias em coisas acessórias.



Sagitário

Agora sua necessidade de mudar e de se renovar está reforçada pela Lua, que torna esta fase propícia para você se libertar de tudo que já era. Você está em condições de se analisar profundamente e de tomar consciência de suas reais necessidades. DICA: economize, faça seu dinheiro render e atenha-se a gastos rotineiros.



Capricórnio

Agora a Lua magnetiza o signo oposto ao seu e faz com que esta fase seja excelente para você se concentrar nas suas relações pessoais. Nosso satélite acentua seu lado sociável e comunicativo, porém não se descuide de suas necessidades íntimas. DICA: evite o excesso de atividade e procure descansar mais.



Aquário

Sua capacidade de trabalho está em alta, por isso a quinta-feira promete ser bastante produtiva. Você tende a se sair muitíssimo bem nas atividades práticas e pode progredir naquilo que faz. DICA: não se iluda, evite envolver-se em complicações e execute suas tarefas com especial atenção, para que tudo dê certo.



Peixes

A Lua transita sobre sua casa da criatividade e possibilita que você dê o melhor de si em todas as áreas nas quais atua. Você está em condições de revelar suas melhores potencialidades. DICA: os amores vão de vento em popa, porém evite idealizar a pessoa amada e valorize plenamente o que vocês estão vivendo agora.

