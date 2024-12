Homenagem a Silvio Santos na Globo será transmitida pela 1ª vez em sinal compartilhado no SBT

A Globo e o SBT devem transmitir juntas no próximo domingo (15) uma homenagem ao apresentador Silvio Santos. O momento será exibido na premiação 'Melhores do Ano', do 'Domingão com Huck', que vai ao ar, dessa vez, completamente ao vivo. Patricia Abravanel, filha de Silvio, subirá ao palco do programa para completar a homenagem.

Essa, inclusive, será a primeira vez que as duas redes concorrentes vão se unir para uma transmissão do mesmo sinal sem ser durante uma ação comercial. Em 2003, por exemplo, Gugu e Faustão foram ao ar juntos para conversar sobre uma campanha publicitária.

Veja também Zoeira Ana Hickmann celebra renovação de contrato com a RecordTV: 'Presente de Natal' Zoeira P. Diddy é acusado de estupro e agressão sexual por três homens

Segundo a programação da TV Globo, o 'Melhores do Ano' deve ir ao ar a partir das 17h, seguindo até as 20h30. Conforme o jornalista Sandro Nascimento, da coluna NaTelinha, a homenagem deve ser de cerca de 15 minutos, programada para as 19h45.

Negociações internas

As informações são de que Luciano Huck chegou a lutar internamente pela participação de Patricia Abravanel no palco da Globo. O apresentador, inclusive, já havia homenageado Raul Gil e até chegou a colocar os filhos de Faustão e Gugu Liberato no quadro 'Batalha do Lip Sync'.

Como nos anos anteriores, o 'Melhores do Ano' apresenta os mais votados pelo público para os destaques da dramaturgia, jornalismo e humor da emissora. Os trófeus, inclusive, são entregues no palco do Domingão em uma grande cerimônia da empresa.