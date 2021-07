Gil do Vigor ganha quadro semanal sobre economia no 'Mais Você'

O ex-BBB e economista Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, vai comandar um quadro sobre economia no programa "Mais Você", na TV Globo, ao lado de Ana Maria Braga, a partir do próximo dia 8 de julho. O "Tá Lascado" dará dicas sobre educação financeira todas as quintas-feiras.

Nome do programa faz referência ao bordão "O Brasil tá lascado!", popularizado pelo pernambucano durante sua participação no BBB 21.

O quadro servirá como um tira-dúvidas para o público sobre temas que afetam o bolso dos brasileiro e refletem na economia do País.

"Eu acho que as pessoas querem ouvir e aprender. A maioria pensa que economia e finanças é algo impossível de entender, de ter na prática, mas não é. Como economista, eu vou dar algumas dicas básicas e de um jeitinho simples", explica Gilberto.

Ana Maria Braga comemora

A apresentadora Ana Maria Braga, que comanda o "Mais Você", comemorou o novo quadro e a chegada de Gil no time. Ela brinca que o economista "não vai deixar de soltar a 'cachorrada' quando for preciso diante de tanta gente 'lascada' nesse nosso país".

"Como o Gil é economista, poderá falar desses temas do jeito dele, leve e divertido, mas levando informação importante para as famílias. Vai ser um 'regozijo' tê-lo no programa", comenta Ana Maria.

No Instagram, Gil celebrou a novidade e definiu como um "sonho" dividir o estúdio com a apresentadora: "Que momento!!! Agora é oficial, tenho meu próprio quadro no #MaisVocê".

Contratação na Globo

Gil do Vigor, que ficou em 4º lugar no BBB 21 e ganhou o Brasil com sua história de vida humildade, bordões e trejeitos, foi contratado pela Globo após o fim do reality show em maio.

O economista já lançou um livro e fez diversas participações em programas da emissora. Ele continuará participando da programação da emissora, incluindo no novo quadro do "Mais Você" mesmo após se mudar para os Estados Unidos, onde fará seu PhD.