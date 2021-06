Gil do Vigor se muda para bairro nobre em apartamento com vista para o mar; confira valor

O ex-BBB 21 Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, é o mais novo morador do bairro de Janga, na cidade de Paulista, em Pernambuco. O economista se mudou recentemente para um apartamento na área nobre, em um prédio com vista para o mar, piscina e campo de futebol.

Conforme publicação do portal UOL, a nova residência de Gil possui 60 m², três quartos, com um deles sendo suíte, uma varanda ampla e vaga coberta. Para o aluguel do imóvel, o site informa que ele deverá desembolsar cerca de R$ 1.920 por mês.

O valor, inclusive, está especificado no site da imobiliária responsável pelo apartamento. Do total, já estão inclusas taxas como condomínio e IPTU, que juntos somam mais de R$ 600.

Casa confortável

O prédio do ex-brother não chega nem a ser o mais caro da região. Na vizinhança, outros condomínios apresentam a mesma estrutura, também próximos da praia, e podem ser alugados por quantias entre R$ 1.800 e R$ 2.500.



Ainda segundo a imobiliária, para comprar os apartamentos do prédio os interessados devem desembolsar quantias próximas de R$ 260 mil e R$ 350 mil.

O mais caro, por exemplo, possui três banheiros e área privativa de 69,91 m².

Antes, segundo aponta o UOL, Gilberto e a família viviam em um apartamento menor de 40 m², localizada na periferia de Paulista.

Nova realidade

Apesar de não ter chegado à etapa final do Big Brother Brasil 21, Gilberto já foi contratado pela Rede Globo e fechou parcerias com marcas de nível nacional.



Enquanto isso, a mãe do economista também parece ter entrado na onda da nova realidade do filho. Antes mesmo da saída de Gilberto no reality show, Dona Jacira já havia faturado mais de R$ 150 mil.