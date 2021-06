Juliette, Anitta e Gil do Vigor criticam Bolsonaro após marca de 500 mil mortos na pandemia

Os ex-BBBs Juliette Freire e Gil do Vigor e a cantora Anitta se posicionaram contra o presidente Jair Bolsonaro nesta segunda-feira (21). Críticas ocorrem após o País chegar à marca de 500 mil mortos por Covid-19, atingida neste fim de semana.

No Twitter, Juliette afirmou que Bolsonaro poderia ter "evitado essa tragédia". Segundo a campeã do BBB 21, o número de mortes na pandemia "é uma terrível consequência da gestão do atual governo".

Anitta

Anitta começou sua publicação destacando a marca de 500 mil mortos, pontuando que "é sobre Fora Bolsonaro sim!". Cantora se colocou "a favor da democracia, da economia, da saúde, da educação e senso coletivo".

Legenda: Brasil atingiu meio milhão de mortos no último sábado (19) e, desde então, as críticas ao Governo Bolsonaro, têm se intensificado Foto: Reprodução

Gil do Vigor

Já Gil do Vigor trouxe à tona a crise no País. "Muitos me questionam quando a crise vai acabar e o Brasil voltará a crescer, portanto decidi responder: Quando o Bolsonaro e sua turma saírem do poder!!!!!", diz o ex-BBB 21.

Parentes de Juliette com Covid-19

Ainda na tarde desta segunda-feira, Juliette publicou stories no Instagram para compartilhar que o pai e dois irmãos testaram positivo para a Covid-19. A campeã do BBB 21 disse que ia encontrar com os familiares, mas soube do diagnóstico.

VEJA VÍDEO:

Ela explicou que o pai já tomou as duas doses da vacina. Juliette não falou sobre a imunização dos irmãos, mas disse que os três parentes estão assintomáticos.

A paraibana, que recentemente voltou à terra natal, reafirmou seu posicionamento contra o Governo. Ela pediu que as pessoas acreditem na ciência e se vacinem, "porque isso sim, salva vidas".

"Eu sei que eu vou poder encontrá-los novamente e abraçá-los depois disso, mas 500 mil pessoas não vão ter essa oportunidade. E a gente tem um governo que negligencia essa situação", frisou.