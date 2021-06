Brasil atinge 500 mil mortes por Covid-19 na pandemia; Ceará acumula 22 mil óbitos

Meio milhão de mortos.

O Brasil ultrapassou, na tarde deste sábado (19), a trágica marca de 500 mil pessoas mortas por causa da Covid-19, segundo registros oficiais das secretarias de Saúde dos estados reunidos pelo consórcio nacional de veículos de imprensa. O painel epidemiológico do Ministério da Saúde, que ainda será atualizado, contabiliza 498.499.

Mesmo sem a apresentação oficial, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reconheceu o dado, em sua conta numa rede social, e se pronunciou sobre o acontecimento na tarde de hoje.

"500 mil vidas perdidas pela pandemia que afeta o nosso Brasil e todo o mundo. Trabalho incansavelmente para vacinar todos os brasileiros no menor tempo possível e mudar esse cenário que nos assola há mais de um ano. Presto minha solidariedade a cada pai, mãe, amigos e parentes, que perderam seus entes queridos", escreveu o ministro da Saúde no Twitter.

No Ceará, foram 22.043 vidas perdidas para a doença desde o início da pandemia até as 11h deste sábado, de acordo com a plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). O número representa 4,4% do total nacional.

Com a atualização, o Brasil se tornou o segundo país do mundo a ultrapassar os 500 mil mortos. No dia 15 de junho, os Estados Unidos superaram os 600 mil óbitos. Contudo, mais de 148 milhões de norte-americanos (45% da população) já foram imunizados e, para eles, o uso de máscaras já foi dispensado.

No Brasil, apenas 11,4% da população foi imunizada completamente em cinco meses de campanha: são cerca de 24 milhões de brasileiros vacinados com as duas doses. Diante da lentidão no processo, especialistas temem a ocorrência de uma terceira onda da enfermidade.

Condolências às famílias

O governador do Estado, Camilo Santana, também lamentou o fato através das redes sociais.

Camilo Santana Governador do Ceará Minha solidariedade às famílias das mais de 500 mil vidas perdidas na pandemia. Que as profundas feridas deste momento sejam transformadas em força e coragem para nosso povo superar toda dor e lutar para ter de volta o nosso Brasil, justo e solidário. Nenhum mal dura para sempre!

O Ceará também acumula 864.529 casos confirmados da doença, de acordo com o IntegraSUS. Em todo o Brasil, já foram 17.822.659 ocorrências.

Na última semana, o País teve cerca de 2 mil mortos por dia pelo Sars-CoV-2. A média diária de novos casos está em torno de 70 mil. O último número de novos casos da doença registrado no site do Ministério da Saúde é também o recorde de confirmações em um dia: 98.832.

Legenda: Manifestação em Fortaleza neste sábado (19), assim como em várias capitais, exige vacinação em massa da população. Foto: Isaac Macêdo

Histórico no Brasil

O primeiro registro da doença no país ocorreu em fevereiro de 2020. A primeira morte ocorreu um pouco depois, em 12 de março: a empregada doméstica paulistana Rosana Urbano, de 57 anos.

Desde então, o País vive um aumento exponencial. Em 21 de junho de 2020, eram pouco mais de 50 mil vítimas, segundo o Ministério da Saúde. Um ano depois, foram mais 450 mil vidas perdidas.

21 de junho de 2020: 50.617

8 de agosto de 2020: 100.477

7 de janeiro de 2021: 200.498

24 de março de 2021: 300.685

29 de abril de 2021: 401.186

19 de junho de 2021: 500.022

A aceleração de mortes em 2021 é apontada pelas autoridades de saúde como ação das novas variantes do coronavírus, sobretudo a P1 de Manaus, mais transmissível e mais agressiva por apresentar maior carga viral.

Falta de direcionamento

A condução da pandemia pelo Governo Federal é o ponto mais criticado por especialistas em saúde pública. Apesar de todas as evidências científicas disponíveis, o presidente Jair Bolsonaro subestimou o perigo da doença desde o início, quando a chamou de "gripezinha".

Além disso, promoveu aglomerações sem uso de máscara; defendeu o tratamento precoce e o uso de cloroquina e outros remédios do "kit Covid" contra a doença, ainda que os métodos não encontrem respaldo na ciência; e lançou desconfiança sobre as vacinas que comprovadamente podem diminuir o risco de morte.

Todas essas ações são alvo de investigação da CPI da Covid instalada no Senado Federal, que já apontou a omissão do Ministério da Saúde na crise em Manaus, quando hospitais ficaram sem oxigênio para doentes internados; e a recusa à oferta de milhões de doses de vacina da farmacêutica Pfizer.