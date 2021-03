Geraldo Luís se prepara para deixar UTI após contrair Covid-19 e se diz 'melhor e mais disposto'

O apresentador da Record Geraldo Luís, 49, segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em São Paulo em decorrência de complicações após contrair a Covid-19.

De acordo com ele, sua recuperação está boa. Já são mais de dez dias de internação. "Estou melhor e mais disposto. Jesus comigo aqui, e esse anjo em nome de João", começou ao postar uma foto ao lado do filho.

Segundo ele, o momento agora é de trabalhar o corpo para sair da UTI e ir para o quarto nos próximos dias. O apresentador também agradeceu a todos que têm rezado por sua pronta recuperação no Hospital Vila Nova Star.

"Quero agradecer imensamente a Deus e a bondade em oração de cada um de vocês aqui. Sua oração me ergue e vem como gotas de ânimo. Essa doença é uma travessia de um grande rio", disse.

Foto: reprodução/Instagram

Geraldo Luís afirmou no primeiro dia do mês de março que estava com 20% dos pulmões comprometidos em decorrência de complicações da Covid-19. Ele havia se infectado há uma semana.

De acordo com ele, a internação se deu por causa de dores e desconforto no corpo. "Passei dias difíceis, noites com dores por todo o corpo. Hoje, minha médica fez novos exames. Na tomografia apontou uma

Toda a equipe de produção do programa A Noite É Nossa mandou flores e um cartão carinhoso para o jornalista no hospital. O presente foi publicado pelo próprio Geraldo em seu Instagram.