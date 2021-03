Geraldo Luís dá primeiros passos na UTI após se recuperar da Covid-19

O apresentador Geraldo Luís usou o Instagram nesta quinta (10) para compartilhar a primeira caminhada na UTI, logo após apresentar melhora no quadro de Covid-19. Na legenda da imagem, ele celebrou a recuperação da doença causada pelo coronavírus.

"A primeira caminhada na UTI! A sensação incrível de poder andar sem falta de ar, vencendo esse vírus a cada dia", escreveu.

Além disso, ele também agradeceu as orações recebidas de fãs e familiares, que deixaram mensagens afetuosas por meio das redes sociais. "Primeiros passos depois de dez dias internado. Vamos à travessia como tudo na vida. Obrigado a cada um de vocês pelas orações e torcida. O amor de vocês me alimenta na alma", pontuou.

Legenda: Geraldo Luís compartilhou o momento e recebeu as felicitações dos seguidores Foto: reprodução/Instagram

Geraldo, que é apresentador do programa Balanço Geral, da Rede Record, deu entrada no hospital ainda no início deste mês, logo após receber diagnóstico positivo para a Covid.

Ao anunciar a internação, ele comentou com os fãs que estava com 20% dos pulmões comprometidos por conta da infecção. Na époica, também explicou que a equipe médica indicou medicamentos e as dores foram diminuindo aos poucos.

Filho acompanha

Na terça-feira (9), Geraldo comentou nas redes sociais que estava no aguardo para liberação do hospital nos próximos dias. A postagem também revelou que o filho dele, John Sakra, estava fazendo companhia durante o tratamento.

"Agradecer imensamente a Deus e a bondade em oração de cada um de vocês aqui. Sua oração me ergue, veem como gotas de ânimo. Essa doença é uma travessia de um grande rio. Estou melhor e mais disposto, Jesus comigo aqui, e esse anjo em nome de João", relatou Geraldo.