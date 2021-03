Geraldo Luís é internado com pulmões comprometidos pela Covid-19

O apresentador Geraldo Luís anunciou, na noite deste domingo (28), a internação por sintomas da Covid-19. Uma tomografia apontou uma infecção em cerca de 20% dos pulmões. Ele testou positivo para a doença há uma semana: "Passei dias difíceis, noites com dores por todo corpo", relatou no Instagram.

Ainda na rede social, Geraldo Luís detalhou o estado de saúde. "Sigo na fé em Jesus e no amor pela vida. Tanta gente orando que me ama que me sinto no dever de passar a verdade. Hoje tive grandes avanços e as dores já diminuíram. Obrigado pelo carinho e preocupação de vocês, Deus abençoe a todos e se cuidem. Vacina para todos! Hoje, faço uma semana que testei positivo pro Covid-19".





Nos comentários da rede social, o apresentador de TV recebeu o apoio de amigos famosos, como Sabrina Sato, a cantora Simony, o sertanejo Sorocaba e a atriz Beth Goulart.