Galvão Bueno compartilha entrevista com Ayrton Senna nas redes: 'Meu amigo Becão'

O locutor Galvão Bueno, de 74 anos, compartilhou nesta quinta-feira (5), nas redes sociais, um vídeo de uma entrevista com Ayrton Senna. A gravação foi feita em 22 de março de 1986, véspera do Grande Prêmio do Brasil.

No vídeo, os dois aparecem em clima de descontração e brincam um com o outro. "E o consumo, que é o grande mistério do ano, aqui pro Rio como é que fica?", questiona Galvão. "Nós 'tamo' f*****", responde Senna em meio a risadas.

"Deixa de ser filho da p***, vem aqui. Tá gravando, p****, deixa de palhaçada", disse o locutor, também rindo.

Na legenda, Galvão escreveu: "Um Ayrton que não mostraram! Com os amigos ele era assim: alegre e brincalhão. Meu amigo Becão!".

SÉRIE 'SENNA'

O nome do piloto de Fórmula 1 voltou a ficar em alta após o lançamento da série "Senna", no dia 29 de novembro, na Netflix.

Com seis episódios, a trama retrata a história de vida de Ayrton Senna e tem nomes como Gabriel Leone, Pâmela Tomé, Camila Márdila, Julia Foti e Alice Wegmann no elenco.