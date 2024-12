Danielle Winits fala sobre experiência como mãe solo de um dos filhos e paternidade de Jônatas Faro

Danielle Winits falou sobre a experiência como mãe solo do filho que é fruto do relacionamento com o ator Jônatas Faro, com quem não tem boa relação. O assunto foi abordado durante a participação da atriz no podcast “Desculpa Alguma Coisa”, do Universa, nessa quarta-feira (4), sob o comando de Tati Bernardi.

Os dois se separaram quando Winits ainda estava grávida de sete meses de Guy, que é o segundo filho da atriz. Após o término, o ex-casal não mantém amizade, um fato que ela fez questão de lamentar na conversa. A situação é diferente com o pai de Noah – filho dela com Cássio Reis – a quem chamou de “presente” e “fantástico”.

"Meu filho me falou outro dia: 'mãe, você falou que é mãe solo", e eu respondi: 'sim, porque acho que é um serviço que eu faço para as mulheres, mulheres que não têm voz e podem ver que eu também passo por coisas. Eu estou de salto alto aqui hoje, mas eu já ajoelhei, eu choro, eu fico exausta, eu sou uma pessoa de batalhas'. As pessoas não precisam saber dos pormenores, mas eu como mulher me coloco num outro lugar, preciso me conectar com as pessoas. Isso é tão importante quanto o meu trabalho", defendeu.

RELAÇÕES AMOROSAS

Em outro momento da entrevista, Danielle Winits comentou sobre a vida amorosa, afirmando que sempre esteve envolvida em algum namoro. Atualmente, a atriz está casada com o ator André Gonçalves. Os dois estão juntos há oito anos.

"Nós somos duas pessoas que acreditamos no casamento. A gente se encontrou no momento de querer fazer dar certo. Já temos cinco filhos e ele ainda queria ter mais. (...) Pode ser clichê falar isso, mas a gente acredita, a gente quer ficar junto", salientou.

O casal passou por uma breve crise em agosto do ano passado, após enfrentarem altos e baixos na relação, em meio a polêmicas por dívidas de pensão do ator e por sua participação em ‘A Fazenda 15’, a qual teve André como vice-campeão. No entanto, a reconciliação foi anunciada em dezembro de 2023.

"Eu não acreditava que aquele lugar [A Fazenda] seria para ele. De fato, não era. Pronto, falei. Nós estávamos com outras questões e foi mais uma coisa para que a gente desse um tempo. Não foi falta de amor. Temos uma família. Ele é um 'paidrasto' para o Guy", ponderou.