Fortaleza foi uma das 10 melhores cidades para encontrar um 'crush' no fim de ano, diz aplicativo

Fortaleza ficou na sexta posição entre as dez melhores cidades para se encontrar um "amor de verão" ou "crush" na temporada de festas de fim de ano, aponta um levantamento feito pelo aplicativo de relacionamento Happn. A empresa produziu o ranking a partir dos locais que mais tiveram "Crush", interação que ocorre quando duas pessoas dão coração no perfil uma da outra.

O levantamento compilou localização, trocas de mensagens e cruzamentos entre usuários desde o começo do verão de 2023, em dezembro, até janeiro deste ano. Segundo a pesquisa, o melhor horário para conseguir combinações em Fortaleza foi na faixa das 18h. A Capital cearense, coincidentemente, tem uma praia conhecida como "Praia dos Crush", na orla da Praia de Iracema.

Veja o ranking das melhores cidades para encontrar um Crush:

São Paulo (SP) Belo Horizonte (MG) Rio de Janeiro (RJ) Porto Alegre (RS) Balneário Camboriú (SC) Fortaleza (CE) Recife (PE) Santos (SP) Salvador (BA) Natal (RN)

Ainda sobre o melhor horário para conexões, assim como Fortaleza, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Santos e Natal têm pico de interações às 18h. Salvador é a única cidade do ranking onde os usuários são mais ativos de manhã, no período das 10h.

Crushes na rua

O Happn é um aplicativo móvel onde você localiza perfis de usuários com os quais você cruzou na rua ou um estabelecimento durante o dia.

Segundo o aplicativo, na época de calor e festas esses encontros tendem a aumentar, pois as pessoas querem "explorar novos destinos e viver experiências amorosas".

"O levantamento destaca a diversidade do país, com cidades de diferentes regiões ocupando posições de destaque na lista. Seja em meio à agitação urbana de São Paulo, nas praias do nordeste e do sul, ou no encanto histórico de Salvador, a busca por um amor de verão está presente em todos os cantos do Brasil", explica o especialista em relacionamento do happn, Michael Illas.