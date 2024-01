Zezé Di Camargo defende Wanessa Camargo de acusações de racismo: 'Jamais passaria pano'

Zezé Di Camargo se pronunciou sobre as acusações de racismo que Wanessa Camargo vem sofrendo por conta dos comentários sobre Davi no BBB 24. O cantor publicou nesta sexta-feira (26), no Instagram, um texto escrito por sua irmã, Luciele Camargo.

"Eu jamais passaria pano pra quem quer que fosse, se eu não tivesse certeza da integridade da pessoa. Não é por ser minha filha", escreveu Zezé. Em seguida, ele compartilhou o texto escrito pela irmã, que ele descreveu como "análise com imparcialidade" das falas de Wanessa dentro da casa do BBB.

"O BBB é um jogo onde os participantes irão agir a partir de um ponto de vista deles, eles não têm visão macro dentro da casa, e o problema da Wanessa com o Davi é por convivência, em uma situação extrema de jogo e estresse, onde cada ação gera uma reação", declarou Luciele.

A tia de Wanessa ainda afirma que as acusações de racismo e perseguição são "infundadas". "Quem conhece ela de verdade sabe e conhece o coração dela, que aliás, inúmeras vezes já mostrou compreensão ao Davi, porém o lado da torcida dele só quer mostrar o que favorece a eles, então, pra mim, isso sim é perseguição", destacou.