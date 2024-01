Que horas o Big Fone vai tocar hoje? Veja como funcionará a dinâmica

O mais temido do Big Brother Brasil chegou à 24ª edição: o Big Fone. O telefone misterioso vai tocar pela primeira vez no BBB 24 na noite desta sexta-feira (26), com a promessa de bagunçar o jogo e reposicionar os afetos e conexões entre os brothers.

Segundo anunciado por Tadeu Schmidt pouco antes da prova do Líder de quinta (25), a pessoa que atender o Big Fone dessa vez ficará autoimune e ainda poderá indicar três pessoas ao Paredão.

A dinâmica, inclusive, promete surpreender os confinados, com quatro pessoas indicadas no domingo (28). Assim, três pessoas serão emparedadas pelo Big Fone, enquanto o anjo estará autoimune e poderá imunizar mais um.

Marcus Vinicius, inclusive, lembrou do Big Fone e fez uma previsão para os colegas de confinamento. "Vocês querem atender o Big Fone? Geralmente, ele toca durante o programa de sexta-feira à noite. Então fiquem ligados. Ele pode tocar em qualquer horário, mas toca muito na sexta-feira à noite, quando o programa está ao vivo", disse ele a Davi e Isabelle, dois dos indicados para o Na Mira do Líder.

Confira o restante da dinâmica da semana:

3 emparedados pelo Big Fone;

Anjo autoimune e imunizando 1;

Líder empareda um entre os que ele colocou na mira;

Casa vota e coloca mais um no Paredão;

Contragolpe em consenso dos três emparedados pelo Big Fone.

Por fim, os indicados, com exceção do emparedado pelo Líder, irão jogar a primeira prova Bate e Volta da edição. Duas pessoas serão salvas. Sendo assim, o paredão será formado por quatro participantes. Um deles será eliminado na terça-feira (30).