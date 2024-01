Roberto Justus manda mensagem de apoio para a filha diagnosticada com leucemia

A influenciadora Fabiana Justus revelou no Instagram, na quinta-feira (25), ter sido diagnosticada com Leucemia. Nos comentários do post, Roberto Justus, pai dela, deixou uma mensagem de apoio e carinho.

“Meu amor! Vai dar tudo certo! Você é guerreira! Todos estamos te mandando muita energia positiva! Não posso estar aí com você fisicamente pelas razões que você explicou, mas estou sempre ao seu lado! Te amo”, escreveu ele, que já passou por um tratamento contra um câncer na bexiga em 2023.

No vídeo, Fabiana explicou que só pode ter uma pessoa como acompanhante no hospital, e que nessa primeira fase do tratamento, passará um mês longe da família.

A influenciadora é fruto do casamento de Justus com Sacha Chryzman. Desde que tornou seu diagnóstico público, ela tem recebido o apoio de muitas celebridades nas redes sociais.

Fabiana foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda, a mesma que a escritora cearense Duda Riedel enfrentou. Em 2023, inclusive, Duda participou do podcast de Fabi e falou sobre a descoberta da doença.