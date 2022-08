Filha de Simony desabafa após críticas por não falar de câncer da mãe: 'apoio dou em casa'

A filha de Simony, Aysha Benelli, 19 anos, desabafou nas redes sociais, na última quinta-feira (25), após receber ataques por não comentar sobre o câncer da mãe. "Não me pronuncio muito a respeito disso, pois acho que envolve muitos requisitos pessoais e coisas que ninguém tem a ver sobre", escreveu. As informações são do Hugo Gloss.

No dia 3 de agosto, a cantora compartilhou que foi diagnosticada com câncer na parte final do intestino, tendo descoberto a doença "por acaso". Aysha, que interpretou Laura em "Carrossel", manteve a privacidade sobre o caso.

“Primeira e última vez que vou responder isso. Como várias mensagens idiotas que já recebi, sei que tem pessoas que estão preocupadas com ela, mas ela está bem e está dando tudo certo. A única coisa que quero de vocês é oração e apoio”, disse.

Aysha Benelli Atriz “Não fiquem perguntando sobre e nem invadindo o espaço dos outros, o que é para mostrar sobre, ela mostra no Instagram dela. Eu não preciso ficar postando para mostrar que estou dando apoio para ela, isso eu faço em casa“.

Legenda: Aysha respondeu a pergunta nos stories Foto: Reprodução/Instagram

“Está sendo bem difícil de lidar para toda a família, é algo que não esperávamos e veio do nada, mas, graças a Deus, descobriu cedo e está tendo as melhores evoluções. Estou sempre junto com ela“, concluiu. Mãe e filha já cantaram juntas no Programa do Raul Gil:

Diagnóstico de câncer

Simony partilhou o diagnóstico de câncer através das redes sociais. “Sempre fui muito transparente com vocês, eu amo o meu público", disse.

Simony Cantora "Por conta de uma íngua, eu fui fazer os meus exames, que é importantíssimo, a colonoscopia, que eu nem sabia que nós precisávamos fazer a partir dos 45 anos. Por esse exame, eu descobri um câncer“.

No mesmo vídeo, publicado no dia 3 de agosto, o médico dela, Fernando Maluf, detalhes o quadro de saúde da artista.

"É um tumor que iniciou na parte final do intestino e que tem alguns gânglios na região da virilha. Tem tratamento, envolve quimio e radioterapia. Vai ser um tratamento de alguns meses“, concluiu.