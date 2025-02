Previsão do signo de Aquário para hoje, 23 de fevereiro

O domingo começa com a Lua em Capricórnio em harmonia com o Sol em Peixes, indicando um equilíbrio entre a objetividade (Capricórnio) e a sensibilidade (Peixes). Essa combinação pode trazer uma atmosfera de maior clareza emocional, ao mesmo tempo em que mantém os pés no chão.



Mercúrio e Marte conversam, Esses dois planetas “batendo um papo” sugerem que insights importantes podem vir à tona, favorecendo mudanças de atitude. Fique atento(a) às mensagens que chegam — seja por meio de diálogos diretos ou mesmo de impressões sutis. É um momento propício para observar como sua forma de pensar (Mercúrio) e agir (Marte) se influenciam mutuamente.



Dê importância ao que você sente. Há muita informação circulando no campo sutil. Permita-se sentir e, principalmente, acolher essas emoções, pois elas podem ser pistas valiosas de como ajustar seu comportamento ou mesmo de como dar os próximos passos em alguma situação específica.



A Lua tensiona Vênus em Áries. Esse aspecto pode trazer um certo desconforto ou sensação de “estar perdido(a)”. Vênus em Áries quer ação imediata e tem pressa em resolver as coisas, mas a tensão com a Lua pode gerar dúvidas sobre por onde começar ou qual direção seguir. Se perceber que a ansiedade aumenta, respire fundo e tente organizar melhor seus impulsos, buscando clareza antes de agir.



Mesmo que as mudanças pareçam desafiadoras, é importante manter a consciência de que todo passo novo leva ao crescimento. Lembre-se de que a harmonia entre Lua e Sol, associada ao diálogo franco de Mercúrio e Marte, favorece a coragem para sair da inércia e buscar melhorias.

Signo de Aquário hoje

A Lua em Capricórnio pode trazer à tona questões internas que precisam de atenção e cura. É um período de encerramento de ciclos, ideal para analisar medos, padrões ou ressentimentos. O contato de Mercúrio com Marte indica que insights podem surgir, inclusive em sonhos ou em conversas com pessoas de confiança. Dê espaço para o que vem do seu interior.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.