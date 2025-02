Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (23/2)

O domingo começa com a Lua em Capricórnio em harmonia com o Sol em Peixes, indicando um equilíbrio entre a objetividade (Capricórnio) e a sensibilidade (Peixes). Essa combinação pode trazer uma atmosfera de maior clareza emocional, ao mesmo tempo em que mantém os pés no chão.



Mercúrio e Marte conversam, Esses dois planetas “batendo um papo” sugerem que insights importantes podem vir à tona, favorecendo mudanças de atitude. Fique atento(a) às mensagens que chegam — seja por meio de diálogos diretos ou mesmo de impressões sutis. É um momento propício para observar como sua forma de pensar (Mercúrio) e agir (Marte) se influenciam mutuamente.



Dê importância ao que você sente. Há muita informação circulando no campo sutil. Permita-se sentir e, principalmente, acolher essas emoções, pois elas podem ser pistas valiosas de como ajustar seu comportamento ou mesmo de como dar os próximos passos em alguma situação específica.



A Lua tensiona Vênus em Áries. Esse aspecto pode trazer um certo desconforto ou sensação de “estar perdido(a)”. Vênus em Áries quer ação imediata e tem pressa em resolver as coisas, mas a tensão com a Lua pode gerar dúvidas sobre por onde começar ou qual direção seguir. Se perceber que a ansiedade aumenta, respire fundo e tente organizar melhor seus impulsos, buscando clareza antes de agir.



Mesmo que as mudanças pareçam desafiadoras, é importante manter a consciência de que todo passo novo leva ao crescimento. Lembre-se de que a harmonia entre Lua e Sol, associada ao diálogo franco de Mercúrio e Marte, favorece a coragem para sair da inércia e buscar melhorias.

Áries

A Lua em Capricórnio pede foco nas responsabilidades profissionais e na sua imagem pública. Se houver cobranças externas ou internas, tente encarar tudo de forma prática e estruturada. Com Mercúrio e Marte em conversa, há espaço para repensar estratégias e até mudar de direção, se preciso. Só não deixe que a pressa (Vênus em Áries) te faça agir sem planejar.

Touro

Você pode sentir vontade de expandir horizontes ou retomar algum projeto de estudo/viagem. A harmonia Lua-Sol estimula insights sobre o que realmente te inspira. Mercúrio e Marte pedem que você questione suas crenças e busque informação antes de agir. Confie em sua percepção, mas organize-se antes de dar o próximo passo.

Gêmeos

O domingo pode trazer reflexões sobre onde (e com quem) você investe sua energia e recursos emocionais. A mudança de atitude sugerida por Mercúrio e Marte pode envolver rever acordos e limites em relações próximas. Fique atento(a) às entrelinhas do que sente — elas podem trazer soluções para questões financeiras ou emocionais.

Câncer

A Lua no seu signo oposto (Capricórnio) pede equilíbrio entre o “eu” e o “nós”. Observe como suas parcerias te influenciam e onde você precisa se posicionar de maneira mais firme. O papo entre Mercúrio e Marte sugere que conversas honestas podem trazer mudanças positivas. Não negligencie o que você sente na ânsia de agradar o outro.

Leão

Reavalie sua rotina: há algo que precise ser reorganizado para garantir mais produtividade ou bem-estar? A harmonia entre Lua e Sol favorece disciplina sem perder a intuição. Mercúrio e Marte ajudam a enxergar o que pode ser otimizado em seus hábitos. Evite agir por impulso ao ajustar sua agenda; priorize qualidade ao invés de quantidade.

Virgem

O domingo pode trazer reflexões sobre seu potencial criativo e a forma como você se diverte ou se expressa. A Lua em Capricórnio sugere uma abordagem pragmática: como transformar hobbies em algo mais produtivo ou significativo? Mercúrio e Marte incentivam conversas que podem abrir espaço para mudanças. Dê voz aos seus talentos sem medo de parecer “exigente demais”.

Libra

A energia capricorniana pede para você olhar para dentro de casa e das relações familiares, buscando maior estrutura e segurança. Talvez seja hora de estabelecer limites ou rever padrões que não fazem mais sentido. Com Mercúrio e Marte, a comunicação é fundamental: expor sentimentos de forma clara pode evitar conflitos futuros. Cuidado para não se sobrecarregar tentando agradar a todos.

Escorpião

É um bom momento para revisar a forma como você se comunica e se relaciona com seu dia a dia. A Lua em Capricórnio estimula um diálogo mais sóbrio e firme. Use a intensidade escorpiana para ir direto ao ponto, mas não se esqueça da empatia. Mercúrio e Marte sugerem que uma mudança de mentalidade ou abordagem pode trazer novos entendimentos e até oportunidades.

Sagitário

O foco recai sobre como você lida com dinheiro e valoriza seus talentos. A Lua em Capricórnio sugere prudência nas decisões financeiras e possivelmente alguma reestruturação no orçamento. Mercúrio e Marte favorecem insights que podem levar a atitudes mais ousadas, mas lembre-se de equilibrar audácia com planejamento.

Capricórnio

Com a Lua em seu signo, as emoções ganham destaque, mesmo que você não seja de demonstrar tanto. É uma oportunidade para refletir sobre o que precisa mudar em você — hábitos, atitudes ou mesmo a forma como se apresenta ao mundo. Mercúrio e Marte estimulam diálogos internos e externos, ajudando a ajustar metas e comportamentos. Respeite seus limites, mas não deixe de se desafiar.

Aquário

A Lua em Capricórnio pode trazer à tona questões internas que precisam de atenção e cura. É um período de encerramento de ciclos, ideal para analisar medos, padrões ou ressentimentos. O contato de Mercúrio com Marte indica que insights podem surgir, inclusive em sonhos ou em conversas com pessoas de confiança. Dê espaço para o que vem do seu interior.

Peixes

O domingo favorece revisões de quem te cerca e de como vocês podem se apoiar mutuamente. A Lua em Capricórnio sugere uma visão mais “pé no chão” em relação a seus grupos. É hora de entender quais conexões realmente valem seu empenho. Com Mercúrio e Marte em sintonia, conversar com amigos pode render soluções práticas e novas parcerias.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.