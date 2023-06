Filha de Juliano Cazarré recebe alta e retorna ao Rio de Janeiro em UTI aérea: "Dia feliz"

Esposa de Juliano Cazarré, a stylist Letícia Cazarré comemorou o retorno da filha de 11 meses ao Rio de Janeiro, após a pequena Guilhermina ter estado internada em uma UTI, em São Paulo. Nascida com uma má formação no coração, a menina estava na capital paulista para realizar uma série de procedimentos médicos.

Para voltar para casa, a família contou com o apoio de uma equipe de profissionais da saúde durante o deslocamento em uma UTI aérea.

Através das redes sociais, Letícia agradeceu os profissionais que cuidaram da pequena durante o período em São Paulo: “Dia feliz, apesar das despedidas! Muito obrigada, médicos e amigos queridos! A Guilhermina volta para o Rio e vocês vem com a gente no coração” escreveu Letícia.

A stylist ainda compartilhou fotos da viagem no feed do Instagram, onde foi bombardeada com mensagens de apoio e carinho dos seguidores, que revelaram estar orando pela família.

“Eu oro por vocês [...] Que o manto sagrado de Nossa Senhora cubra sempre a família de vocês.’ escreveu um dos perfis.