'Farofa da Gkay' 2022 deve acontecer novamente em Fortaleza, anuncia Gessica Kayane

A edição do 2022 da "Farofa da Gkay" deve ocorrer em Fortaleza, no Ceará. A informação foi revelada por Gessica Kayane, a dona da festa, durante o podcast Poddelas, transmitido no YouTube, nesta sexta-feira (10).

"Eu gostei muito de fazer em Fortaleza, né? Acho que tem uma estrutura muito legal lá, pra gente fazer. Provavelmente, vai ser lá também. Time que tá ganhando a gente não mexe. Vamos deixar lá", revelou a influenciadora digital ao ser questionada sobre a edição 2022 da "Farofa".

No bate-papo, Gkay ainda revelou as datas da próxima edição. "Provavelmente, a data da 'Farofa' do ano que vem é 5, 6, e 7de dezembro. Dia 3, é meu aniversário e será no sábado com meus amigos, privadozinho", detalhou.

Tata Estaniecki, apresentadora do Poddelas, chegou a questionar da possibilidade da realização da "Farofa" em João Pessoa (PB), em um hotel de edições anteriores. Segundo Gkay, o problema é que o empreendimento foi leiloado e precisaria ser reformado — o que para ela teria um custo elevado.

Ainda no bate-papo, Gkay contou que gostou de ter feito a produção e deseja trabalhar com o setor de eventos. "Eu acho que eu vou entrar nessa área de evento. Acho que levo jeito. Acho que eu consigo fazer uns eventos legais pelo Brasil. Imagina, eu dona do Tomorrowland?".

Hotel em Fortaleza

No podcast, Gkay revelou ter convidado 300 amigos para participar da "Farofa da Gkay" em 2021. Segundo a influenciadora digital, a soma dos seguidores dos amigos influenciadores foi calculada em 366 milhões de seguidores.

Gkay arcou com alimentação e hospedagem de todos os convidados. A única coisa que os convidados pagaram foram as passagens áreas para Fortaleza.

No bate-papo, a paraibana disse que foi surpreendida com custos de lagostas e ostras por parte dos convidados.