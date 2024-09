Fã processa Deolane após perder R$ 322 mil em site de apostas divulgado por advogada: 'Me iludiu'

Uma fã da influenciadora digital Deolane Bezerra, presa por suspeita de envolvimento com lavagem de dinheiro, decidiu processar a empresária por tê-la incentivado a fazer apostas em suas redes sociais. A ação também afeta, pela mesma razão, os influencers Carlinhos Maia e Virginia Fonseca. Informações são do Uol.

De acordo com o portal, na ação judicial, a servidora Arianny Rosa Pereira, 31, afirma ter perdido R$ 322,7 mil em um site de apostas. Ela pede uma reparação estimada em R$ 1,1 milhão. O processo corre no Tribunal de Justiça de Goiás e teria sido aberto pouco antes da prisão de Deolane.

"Eles apostavam e mostravam seus ganhos. Isso me iludiu, fazendo com que eu acreditasse que poderia acontecer o mesmo comigo", disse Arianny ao Uol.

Apostas começaram há um ano

Segundo a servidora, as apostas começaram em setembro do ano passado, quando ela estava de férias. "Entrei no site Esportes da Sorte por causa das influências de pessoas como a Deolane, que é advogada, Virginia e Carlinhos Maia. Como eles são figuras públicas de credibilidade, confiei e fui iludida", disse ela.

"Vi primeiro pela página da Virginia e, depois, com a Deolane e o Carlinhos, que apostavam e mostravam seus ganhos. Isso me iludiu, fazendo com que eu acreditasse que poderia acontecer o mesmo comigo. [...] Eu tinha recebido um dinheiro das minhas férias e decidi apostar", continuou.

As apostas teriam começado após Arianny perder uma tia e sair de casa devido a conflitos com a mãe. "Estava frágil e acabei sendo enganada", afirmou.

Ela relatou ainda que, durante as apostas, começou a perder dinheiro rapidamente, mas continuou os jogos para tentar recuperar os prejuízos.

"Para pagar minhas contas, tirei um dinheiro que meu pai tinha aplicado. Era de uma herança que ele havia conseguido depois de muito esforço, e seria usado para seu tratamento, já que ele tem problemas cardíacos. Na tentativa de recuperar o que já tinha perdido, tirei esse dinheiro da aplicação e perdi tudo", prosseguiu a fonte.

Devido aos prejuízos causados pelas apostas, ela contou ainda que sua saúde mental ficou afetada. "É difícil falar sobre isso", disse ao Uol.