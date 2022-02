Ex-namorada de Camila Pitanga faz topless e é levada para delegacia no Espírito Santo

A tatuadora e produtora Ana Beatriz Coelho foi encaminhada, no sábado (29), para uma delegacia em Vila Velha, Espírito Santo, após tirar a parte de cima da roupa de banho e fazer topless na Praia de Itapoã. As informações são do G1 e do O Globo.

Ela, que é ex-namorada da atriz Camila Pitanga, foi abordada e chegou a ter os pés algemados na unidade policial. Segundo a súmula vinculante 11, o procedimento do tipo só é permitido em casos onde o detento apresente resistência ou ameaça de fuga, que não era o caso da mulher.

Com Ana Beatriz estava uma amiga, que também foi levada para a Delegacia Regional da cidade.

Antes da detenção, a produtora chegou a compartilhar nas redes sociais uma foto com uma tarja preta cobrindo os seios, onde escreveu: "o que pode acontecer com uma mulher que faz topless no Brasil?".

No Instagram Storie, ela relatou que na delegacia tinha um homem ao lado dela aguardando sem camisa. "O mais irônico é que nem dentro da delegacia um homem precisa estar vestido".

Ao jornal O Globo, Ana Beatriz Coelho narrou como foi a abordagem:

"Chegaram dois homens sem portar máscara corretamente, alegando que receberam denúncias de moradores da região. Estávamos [Beatriz e uma amiga] há aproximadamente três horas na praia, sem blusa. Os policiais chegaram após as 17h, quando as pessoas estavam indo embora".

E seguiu: "Solicitamos uma [agente] mulher e com ela chegaram mais uns três policiais e duas viaturas. Fomos levadas para a delegacia pelos dois homens que nos abordaram. Antes de entrar no carro perguntei à policial se ela iria com a gente e ela disse que sim, em outro carro, porém isso não aconteceu e lidamos o tempo inteiro com homens completamente despreparados", contou à publicação.

As duas mulheres passaram mais de duas horas na delegacia, onde Ana Beatriz Coelho foi algemada pelos pés.

"Afirmaram que era um procedimento padrão; e que todas as pessoas aguardando naquela sala usam algemas. Questionamos pelo fato de não estarmos resistindo e não apresentarmos nenhum risco, ele se irritou e disse que já estava sendo legal com a gente porque só estava algemando os pés e não as mãos e os pés, como deveria fazer", relatou.

Legenda: Segundo a súmula vinculante 11, o procedimento do tipo só é permitido em casos onde o detento apresente resistência ou ameaça de fuga Foto: reprodução

Conforme Ana Beatriz Coelho, o agente, que não teria se identificado, retirou o celular da mão dela e o entregou a uma amiga que aguardava do lado de fora.

"O policial começou a gritar diversas ofensas à amiga que estava nos defendendo. Poucos minutos depois nos liberaram sem qualquer registro ou orientação. Nos deram um termo de liberação para assinar. Solicitamos uma cópia e nos foi dito que não iriam dar cópia. Eu pedi para tirar uma foto do termo. A mesma amiga que estava do lado de fora entrou para fotografar e o policial arrancou o papel da mão dela dizendo que 'se encher o saco não vai fotografar porra nenhuma', amassando o termo. Eu precisei pedir a ele com muita calma para que me deixasse tirar a foto, já que o termo era o único registro oficial da nossa ida à delegacia."

Ana Beatriz Coelho Tatuadora e produtora "O que passamos não foi motivado apenas por machismo, mas também por homofobia, misoginia e gordofobia, visto que as duas pessoas sem blusa eram corpos lgbtqia+ e a pessoa que estava comigo era um corpo gordo."

Nas redes sociais, a ex-companheira, a atriz Camila Pitanga, lamentou o ocorrido e tachou o caso como "violência policial claramente motivada pelo machismo e homofobia".

"Minha solidariedade à Ana Beatriz Coelho, que sofreu no sábado uma violência policial claramente motivada pelo machismo e homofobia. Bia estava na praia com uma amiga e fazia topless, acabou na delegacia algemada pelos pés como vocês podem ver na imagem. É absurdo e constrangedor. Bia, espero que você esteja bem. Conte comigo sempre", escreveu a artista.

O que dizem as polícias

A Polícia Militar do Espírito Santo informou, em nota, que topless no local é proibido, e que "gentilmente" pediu para produtora vestir uma roupa.

"A Polícia Militar informa que foi acionada na tarde do último dia 29 para verificar a informação de que uma mulher estaria sentada em uma cadeira no meio da areia na Praia de Itapoã, fazendo topless sem se importar com todos que estavam á sua volta. Uma guarnição prosseguiu até o local, onde fez contato com a mulher de 34 anos e, gentilmente, solicitou que ela colocasse uma vestimenta adequada pelo motivo de não ser permitido topless no local. Neste momento, uma amiga da mulher tirou a blusa e também em apoio a ela, causando intendo tumulto. Ambas foram encaminhadas à Delegacia Regional de Vila Velha".

A Polícia Civil também se manifestou sobre o caso, através comunicado, em que afirmou que "duas mulheres foram conduzidas à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foram ouvidas e liberadas após a autoridade policial entender que não haviam elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento".