Enquete 'A Fazenda': parcial atualizada aponta quem deve sair do reality show

O chef Fernando Presto deve ser o próximo eliminado de "A Fazenda 16", da Record TV, conforme aponta a parcial atualizada da enquete realizada pelo Diário do Nordeste. Ele recebeu o menor número de votos e aparece com apenas 17,22%. A eliminação ocorre na noite desta quinta-feira (28). Além dele, também estão na berlinda: Juninho Bill e Luana Targinno.

Juninho Bill aparece na enquete como o segundo menos votado, com 19,3% dos votos. Logo em seguida aparece Luana Targinno, com 63,6% dos votos para permanecer no reality, sendo apontado como favorito para continuar na disputa pelo prêmio.

Legenda: Enquete não interfere no resultado oficial do programa Foto: Reprodução

Esta enquete não interfere no resultado oficial da roça, que será anunciado ao vivo pela apresentadora Adriane Galisteu.

COMO FOI A FORMAÇÃO DA ROÇA

Na terça-feira (26), dinâmica começou com Albert, que venceu a Prova de Fogo e teve que escolher entre o Poder Branco e o Laranja. Ele optou pelo primeiro e decidiu dar o segundo para o Flor. Com isso, a peoa pode escolher um tipo de imunidade, optando por se livrar da votação 'Cara a Cara' – indicação do Fazendeiro e ‘Resta Um’ eram as outras opções que ela tinha.

Na sequência, foi a vez do fazendeiro Gui indicar alguém para a roça. Ele optou por mandar Juninho para a berlinda. Após a decisão, foi a vez de os peões votarem entre si.

Mais votada, Luana ocupou o segundo banco da zona de eliminação. Como recebeu o maior número de votos, ela pôde puxar alguém da baia. Então, a peoa escolheu Fernando para a berlinda.

Veja também Zoeira Eliezer revela nas redes que Lua chama por Ravi, e se emociona: 'Eles entendem tudo' Zoeira Luana Piovani rebate Dado Dolabella por negar agressão: 'Poderia ter passado calado'

Na dinâmica do Resta Um, Yuri foi o último e fechou a formação da roça preliminar. Em seguida, Yuri pôde vetar alguém da Prova do Fazendeiro. Ele optou por vetar Fernando, que foi direto para a zona de eliminação.

Juninho Bill, Luana Targinno e Yuri Bonotto disputaram a Prova do Fazendeiro na noite de quarta-feira (27). Yuri teve o melhor desempenho, se tornou o fazendeiro da semana e escapou da berlinda, sobrando, então, para a disputa da roça: Juninho Bill, Luana Targinno e Fernando Presto.