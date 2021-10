Camila Pitanga vive namoro com professor de 46 anos

A atriz Camila Pitanga revelou foto do novo amor em publicação no Instagram, nesta terça-feira (6). Professor de Filosofia, Patrick Pessoa, de 46 anos, é o nome do ganhador do coração da carioca.

A assessoria de imprensa da atriz confirmou ao jornal Extra que eles estão mesmo namorando.

"Amarelo é a cor mais quente. Amo amarelo", publicou Camila Pitanga fazendo referência às cores usadas pelo amado na imagem.

Quem é Patrick Pessoa?

O professor é carioca, doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com especialização em Filosofia da Arte no exterior. Atualmente, ele trabalha como professor da Universidade Federal Fluminense (UFF).

O novo romance é o primeiro relacionamento da atriz desde o fim da união com a artesã Beatriz Coelho, em dezembro de 2020, depois de quase dois anos juntas.

Em comentários no Instagram, fãs da atriz comentaram semelhança do professor com famosos. "Parece o Tiago Lacerda jovem", disse uma seguidora. Já outra disse: "é o sósia do Silva!".