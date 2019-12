Camila Pitanga e Beatriz Coelho fazem primeira aparição juntas em pré-estreia no Rio

No início de novembro, a atriz Camila Pitanga (42) confirmou que está namorando a artesã Beatriz Coelho. E nesta segunda-feira (2), as duas fizeram a primeira aparição pública juntas.

O casal foi à pré-estreia do documentário "Uma Garota Chamada Marina", que conta a história da cantora Marina Lima. Recentemente, as duas foram fotografadas por um paparazzo passeando em um shopping do Rio.

É a primeira vez que Pitanga namora uma mulher, ao menos publicamente. Conhecida por ser reservada com a sua vida pessoal, a atriz estava solteira desde janeiro, quando terminou o namoro com o músico Rafael Rocha (38) após cinco meses juntos.

Apesar de nunca ter comentado sobre sua bissexualidade, Pitanga é declaradamente feminista e empenhada em romper os padrões tradicionais de beleza. Agora no comando do "Superbonita", programa do GNT, a atriz não nega sua vontade de fazer a diferença

"Não se condicionar a um padrão de beleza e assumir a sua singularidade está sendo um mote de resistência das mulheres hoje", disse a artista em entrevista à reportagem.

Recentemente Camila Pitanga venceu um longo processo contra a revista Playboy pelo uso indevido de suas imagens na edição de dezembro de 2012. A decisão final aconteceu no último dia 5, pelo STJ (Superior Tribunal Justiça).

Segundo o processo, três imagens da atriz, retiradas do filme "Eu Receberia as Piores Notícias de Seus Lindos Lábios" (2011), foram publicadas sem sua autorização. A ação foi iniciada no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e encerrada agora, determinando que a Editora Abril indenize a atriz em R$ 300 mil.