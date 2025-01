Ex-ator de 'Malhação' é aprovado em concurso com salário de mais de R$ 20 mil

Gabriel Falcão, que atuou na novela “Malhação”, em 2013, passou no concurso para ser diplomata no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Aos 34 anos, ele mesmo contou a novidade no Instagram, nesta sexta-feira (24).

No post, Gabriel explicou que foram 8.825 candidatos concorrendo a 37 vagas. Ele ficou em 11º lugar e receberá um salário inicial de R$ 20,9 mil. O ex-ator fez provas em diversas áreas como história mundial, história do Brasil, política internacional, economia, geografia, direito brasileiro e internacional, além de português, inglês e francês/espanhol para passar no concurso.

Veja também Zoeira Max divulga teaser de série sobre Roberto Bolaños, o criador de 'Chaves'; assista Zoeira Debora Bloch revela novo visual de Odete Roitman para remake de Vale Tudo; veja antes e depois

“Não é exagero dizer que esse foi, de longe, o maior desafio da minha vida: mais de dois anos de dedicação, sacrifícios, incertezas, decisões difíceis, erros, percalços e angústias, mas, acima de tudo, muito aprendizado. Em primeiro lugar, sempre há tempo para fazer novas escolhas, mais maduras e mais conscientes do que se é e do que se quer; e, em segundo, nossas melhores escolhas são aquelas que não se baseiam no que é mais fácil, cômodo, seguro ou esperado, mas sim no que é mais significativo”, escreveu.

A última aparição de Gabriel na TV foi em 2021, quando ele fez uma participação na novela "Nos Tempos do Imperador".