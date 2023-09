Esposa de Bruce Willis desabafa sobre condição de saúde do ator: 'é uma maratona, não uma corrida'

Emma Heming, esposa do ator Bruce Willis, de 68 anos, desabafou sobre os cuidados do artista, que vive com demência frontotemporal. O astro enfrenta dificuldades para se comunicar e não reconhece a própria mãe.

Em vídeo publicado no YouTube, Emma revelou que “precisa aprender a pedir ajuda” e que gostaria que as pessoas entendessem que conseguem ajudar. Ela ressaltou que cuidar de Bruce 'é uma maratona, não uma corrida'.

“Normalmente acontece de um amigo perguntar o que pode fazer para ajudar, mas isso só coloca mais uma tarefa do cuidador de ditar, ensinar e na maioria das vezes não temos capacidade para isso. Mas o que eu sei é que precisamos de ajuda e precisamos aprender a pedir, porque se não fizermos, será insustentável”, disse Emma.

Emma admitiu que algumas vezes se sente culpada de cuidar do próprio bem-estar em meio aos cuidados com o ator. Desde o diagnóstico, ela tem se dedicado a compartilhar informações sobre a demência frontotemporal.

“O que estou aprendendo é que a demência é difícil. É difícil para a pessoa diagnosticada. Também é difícil para a família. E isso não é diferente para Bruce, para mim ou para nossas meninas. E quando falam que isso é uma doença de família, é mesmo”, disse em entrevista ao programa de TV.

Demência frontotemporal

Bruce Willis se aposentou em 2022, com diagnóstico inicial de afasia. Em fevereiro desde ano, a família do ator divulgou um comunicado informando sobre a piora no estado de saúde do ator, com evolução para Demência frontotemporal (DFT) , que fez com que ele ficasse ainda mais recluso. Assuntos relacionados