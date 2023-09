Miley Cyrus é detonada após procedimento estético: “despeça o seu dentista”

A cantora Miley Cyrus, 30, achou que ia fazer um post o qual lhe renderia comentários positivos - ela surge morena novamente enquanto parabeniza Sabato De Sarno pelo show de estreia como diretor criativo da Gucci. No entanto, a artista acaba sendo detonada.

Em três imagens em que surge segurando uma bolsa de mão Gucci, fazendo "carão", a eterna Hannah Montana escandaliza os fãs por aparentemente ter feito um procedimento estético oral que não surtiu um efeito agradável. Em meio a alguns comentários que enfatizam a cor escura do seu cabelo - "ela está morena de novo", os fãs indagam o que houve com sua boca. "O que aconteceu com o seu rosto???", escreve alarmado um fã. "Despeça seu dentista. Você precisa das suas bochechas de volta", aconselha mais um.

"Meu amor, só espero que você não fique obcecado por procedimentos médicos. Você já é linda", pede outro. "Se eu fosse a Miley eu processava o dentista que fez ela colocar essas lentes horríveis e ficar com essa boca esquisita. Coitada, os dentinhos normais dela estavam 'de boas', não precisava mexer. Mas Hollywood é cruel demais com traços naturais. Triste ver a diferença", lamenta outro fã. "As cirurgias plásticas arruinaram o rosto de Miley, agora a jovem de 30 anos parece uma mãe idosa e seu novo cabelo escuro é tão chato", dispara mais um.

Legenda: Fãs de Miley Cyrus criticaram transformação da cantora Foto: Reprodução

Desde o ano passado a mídia e os fãs vêm reparando que seus dentes não têm mais o aspecto natural de antes, de forma que as lentes de contato dentais que aplicou deixaram seu sorriso extremamente branco e milimetricamente alinhado.

Agora, nos cliques mais recentes publicados pela artista, passou-se a especular que ela tenha se submetido também a uma bichectomia, procedimento que promete reduzir o tamanho das bochechas e alongar o rosto.

Assuntos relacionados

"Se tiver petição pra derrubar o dentista da Miley pode me mandar que eu assino. Esse ser humano devia ser preso", opina uma outra fã. "Prendam o dentista da Miley cyrus que enfiou uma fita durepox na boca dela e disse que era dente", pede outra. "A Miley fez lente com o mesmo dentista dos ex-BBBs 2022", brinca mais uma pessoa.

De acordo com a Hello Magazine, em reportagem de agosto deste ano, a jovem de 30 anos costumava ter gengivas bastante proeminentes, que não são mais perceptíveis. “Ela deve ter feito um lifting gengival, um procedimento cirúrgico que visa tratar cirurgicamente problemas relacionados às gengivas”, explica um entrevistado do site, o dentista cosmético Thuha Jabbar.