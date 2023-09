Filme 'Som da Liberdade' é baseado em uma história real? Entenda trama que está nos cinemas no País

O filme estadunidense "Som da liberdade" estreou no Brasil na última quinta-feira (21), em meio a algumas polêmicas nos Estados Unidos. A produção é baseada na história real de um ex-agente da inteligência, que vai até a Colômbia para salvar crianças de situações de escravidão e tráfico de pessoas.

Os liberais dos Estados Unidos alegam que o filme foi usado como ferramenta de recrutamento da extrema direita. Segundo eles, a produção promove a teoria conspiratória QAnon sobre uma seita de pedófilos de Hollywood, enquanto os conservadores apontaram que o filme é voltado a um setor que foi ignorado pela elite de Hollywood.

Dirigido por Alejandro Monteverde, o elenco conta com Jim Caviezel (A paixão de Cristo), Mira Sorvino (American Crime Story) e Bill Camp (O Gambito da Rainha).

A produção arrecadou mais de 200 milhões de dólares nos EUA. No entanto, a mídia contesta esse sucesso e acusa a distribuidora Angel Studios de forjar ingressos e autorizar a exibição do filme em salas vazias.

História real e assédio

Som da Liberdade é baseado na história real de Tim Ballard. Ele, inclusive, teria sido afastado de uma operação anti-tráfico humano em junho, pouco antes do lançamento do filme, por acusações de "má conduta sexual". Os relatos foram feitos por mulheres da organização.

A Operation Underground Railroad (O.U.R) rebateu as acusações e disse que Ballard renunciou ao seu cargo de CEO, e que não foi afastado. Em nota, eles afirmaram repudiar abuso sexual.

Ballard chegou a ser questionado pela mídia americana, mas não respondeu sobre as supostas alegações. Conforme a revista "Vice", sete mulheres afirmaram que ele as coagia a tomarem banho juntos ou dormirem na mesma cama com o pretexto de "enganar" os criminosos.