Sandy e Paulinho Vilhena já namoraram após primeiro término da cantora com Lucas Lima; relembre

A cantora Sandy, que anunciou o fim do casamento com Lucas Lima nesta segunda-feira (25), já se relacionou com o ator Paulinho Vilhena há mais de 20 anos, após o primeiro término com o agora ex-marido. Na época, eles protagonizaram a série "Sandy & Júnior", da TV Globo.

No mês passado, durante entrevista ao podcast "Quem Pode, pod", de Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, a artista relembrou o namoro nesse período conturbado da vida amorosa.

"Eu lembro que vocês [Sandy e Lucas] namoraram, depois terminaram e você [Sandy] namorou o Paulinho. Aí eu pegava o Paulinho antes, durante não, tá? Não botei chifre em você...", comentou Paes Leme. "Você, não. Não sei.... (risos)”, brincou a cantora.

"Eu tinha raiva de vocês duas porque o Paulinho era o meu crush”, embalou na conversa Giovanna Ewbank. "Da minha amiga também. Quando eu comecei a namorar, eu falei: 'Tudo bem? A gente ficou. Tá tudo bem pra você?'", disse Sandy. "Quando você começou a namorar Paulinho Vilhena eu peguei ódio. Gente, eu não acredito”, revelou a esposa de Bruno Gagliasso.

"O príncipe de 15 anos de todas as meninas", pontua Sandy. "Mas eu peguei Paulinho depois também", brincou Giovanna.

Dois términos com Lucas Lima

A cantora relembrou que eles tiveram dois términos com intervalos de 1 ano e meio. Foi nesse período que ela se envolveu com Paulinho Vilhena. No total, Sandy ficou com o ator durante sete meses e meio.

"Você era virgem na época? Não era?”, perguntou Fernanda e Sandy fez um sinal positivo com a cabeça. "Só você pra segurar Paulinho sete meses sem transar, hein?", disparou Giovana. A cantora rebateu, aos risos: "Alguém conseguiu".

Além de Sandy, Paulinho já protagonizou romances com outras famosas como Luana Piovani, Priscila Fantin, Thaila Ayala e Roberta Alonso. Hoje, o ator é casado com a modelo Maria Luiza Silveira, que está grávida de Manuela, a primeira filha do artista.