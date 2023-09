Esposa diz que doença de Bruce Willis 'não tem cura ou tratamento'

A mulher do ator Bruce Willis, Emma Heming Willis, 45, admitiu que a doença do marido de 68 anos não tem cura, nem tratamento específico. Em um vídeo no Instagram, ela ainda tirou algumas dúvidas sobre a demência frontotemporal.

A publicação feita nesse domingo (24) foi acompanhada por declaração de Emma. "Sou apaixonada por aumentar a conscientização sobre esta doença chamada demência frontotemporal, que entrou no mundo da nossa família. [...] Estou aqui para que a próxima família saiba que você não está sozinho e que há compreensão e esperança em nossa forte comunidade FTD".

A mulher de Willis também pontuou: "FTD é a abreviação de demência ou degeneração frontotemporal. Ela afeta os lobos frontal e temporal do cérebro. Hoje, não há cura ou tratamento único para esta doença".

Os fãs do ator responderam com estímulo e esperança ao post. "Pessoa linda fazendo coisas lindas para tantas pessoas. Obrigado por todo o bem que você está fazendo e por ser um modelo positivo não apenas para sua família, mas para tantas outras pessoas. Suas vidas serão mudadas 'para sempre' por sua causa", afirmou um seguidor. "Obrigado por tudo o que você está fazendo e meu melhor para Bruce e sua família", escreveu outra pessoa.

Demência frontotemporal

Em fevereiro deste ano, o ator foi diagnosticado com demência frontotemporal. Ao jornal alemão Bild, um primo de segundo grau do artista apontou que Bruce Willis não reconhecia mais a mãe, Marlene Willis. A família também anunciou que ele recebeu o diagnóstico de afasia e, por isso, faria uma pausa na carreira.

Em entrevista à Vogue, a filha do astro, Tallulah Willis, comentou que sabia que algo estava errado. "Tudo começou com uma espécie de indiferença vaga, que a família atribuiu à perda auditiva de Hollywood. 'Duro de Matar' mexeu com a audição do papai.", comentou Tallulah.

"Mais tarde, essa falta de resposta aumentou e, às vezes, eu levava para o lado pessoal. Ele teve dois filhos com minha madrasta, Emma Heming Willis, e achei que ele havia perdido o interesse por mim. Embora isso não pudesse estar mais longe da verdade", enfatizou a filha do ator.

Em seguida, ela disse que a demência não afetou a mobilidade do pai. "Hoje em dia, meu pai pode ser encontrado com segurança no primeiro andar da casa, em algum lugar no grande plano aberto da cozinha-sala de jantar ou em seu escritório". Tallulah fez, ainda, um desabafo sobre reconhecer o pai no atual de estado de saúde.

"Ele sabe quem eu sou e se ilumina quando entro na sala. Uma diferença entre demência frontotemporal e a demência do Alzheimer é que, pelo menos no início da doença, o primeiro é caracterizado por déficits motores e de linguagem, enquanto o último apresenta mais perda de memória", explicou ela. "Continuo oscilando entre o presente e o passado quando falo sobre Bruce: ele é, ele era, ele é, ele era. Isso porque tenho esperanças para meu pai que reluto em abrir mão", desabafou.