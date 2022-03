Esposa de Alec Baldwin está grávida do sétimo filho do casal

Hilaria Thomas Baldwin, esposa do ator Alec Baldwin, está grávida do sétimo filho do casal. Ambos anunciaram a novidade em publicação do Instagram, nesta terça-feira (29).

"Após muitos altos e baixos ao longo dos últimos anos, temos uma grande surpresa: outro Baldwin está chegando neste outono. Estamos certos que nossa família está completa e estamos muito felizes com essa surpresa", escreveu Hilaria.

O ator respostou a publicação. O anúncio veio junto a um vídeo dos seis filhos e os pais celebrando a notícia.

"Nosso novo bebê é uma benção e um presente durante tempos de incerteza", comentou Hilaria Baldwin.

Tempos polêmicos para a família

A família Baldwin tem passado por polêmicas nos últimos meses. Alec está sendo processo por homicídio culposo pela morte da diretora Halyna Hutchins. Ela morreu por um tiro disparado pelo ator no set de filmagem do filme "Rust" em outubro de 2021.