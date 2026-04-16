Enquete BBB 26: resultado final da enquete indica sister como provável eliminada em paredão
O participante mais votado pelo público deixa o confinamento na noite desta quinta-feira (16).
A sister Jordana deve ser a próxima eliminada no paredão desta quinta-feira (16) no BBB 26, segundo a enquete do Diário do Nordeste. O resultado final mostra a saída dela com 50,2% dos votos.
O levantamento ainda aponta que Juliano Floss surge logo em seguida entre as opções, com 40,3% dos votos entre os leitores. Ana Paula vem em terceiro, com 9,4% da preferência do público do Diário do Nordeste para deixar o confinamento.
A enquete acumulava, até às 18h desta quinta, mais de 83,7 mil votos. A votação do Diário do Nordeste, no entanto, apenas mede a opinião do público.
O resultado não interfere no resultado oficial do programa, que será anunciado no fim da tarde pelo apresentador Tadeu Schmidt.
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Como foi a formação do Paredão?
Após a eliminação de Gabriela e a vitória de Leandro Boneco na Prova do Líder da terça-feira, a casa passou por uma nova formação de Paredão.
A berlinda foi formada por uma indicação do Líder, uma pessoa escolhida pela Casa e outra emparedada por contragolpe. A votação foi feita ao vivo e na sala com a presença de todos. Jordana foi emparedada pelo Líder e Ana Paula foi a mais votada pela Casa. Por contragolpe, Juliano também emparedado.