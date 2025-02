Enquete BBB 25: Resultado final aponta quem deve sair do reality show

Giovanna deve ser a terceira eliminada do Big Brother Brasil (BBB) 25 nesta terça-feira (4), conforme aponta a enquete realizada pelo Diário do Nordeste. A irmã de Gracyanne aparece com 52% dos votos no levantamento até o início da noite desta terça.

Gracyanne Barbosa, também confinada no BBB 25, chegou a 32,33% dos votos dos leitores do Diário. Enquanto isso, Diego Hypólito e Daniele Hypólito, que aparecem como os menos votados na enquete, apresentaram 10,14% e 5,53 % dos votos, respectivamente.

No paredão desta terça, o participante mais votado pelo público deixará a casa mais vigiada do Brasil na terça-feira (4), enquanto sua dupla será salva e enviada ao quarto secreto. A pessoa retornará posteriormente ao jogo com imunidade e no VIP.

Caso Giovanna seja eliminada, Gracyanne será enviada ao quarto secreto com imagens privilegiadas da casa, e poderá voltar para o jogo posteriormente, com imunidade e inserida no VIP.

Ao todo, o levantamento já registra mais de 15 mil votos dos leitores. Vale lembrar que os votos desta enquete não interferem no resultado oficial do programa. O resultado do paredão será anunciado por Tadeu Schmidt na noite desta terça.

Legenda: A enquete não interfere no resultado oficial do programa Foto: Reprodução

Como foi a formação do paredão?

A formação de paredão começou com o colar da imunidade, dado pelos anjos Aline e Vinicius para Guilherme e Joselma.

Depois, os líderes Gabriel e Maike indicaram Diego e Daniele Hypólito direto ao paredão. Em seguida, iniciou a votação no confessionário:

Aline e Vinicius votaram em Giovanna e Gracyanne

João Gabriel e João Pedro votaram em Aline e Vinicius

Eva e Renata votaram em Giovanna e Gracyanne

Vitória e Mateus votaram em Diogo e Vilma

Diego e Daniele votaram em Diogo e Vilma

Guilherme e Joselma votaram em Giovanna e Gracyanne

Diogo e Vilma votaram em Giovanna e Gracyanne

Giovanna e Gracyanne votaram em Diogo e Vilma

Camilla e Thamiris votaram em Diogo e Vilma

Após a votação, Diogo e Vilma e Giovanna e Gracyanne foram as duplas mais votadas e foram ao paredão. Eles tiveram de entrar em consenso para escolher um contragolpe, e decidiram puxar Aline e Vinicius.

Prova Bate e Volta

Três duplas disputaram a prova Bate e Volta: Diogo e Vilma, Giovanna e Gracyanne e Aline e Vinicius. A dinâmica pedia sorte: os participantes precisaram escolher cartões correspondentes a uma mensagem que aparecia em uma tela.

Diogo e Vilma e Aline e Vinicius chegaram em 1º e 2º lugares, respectivamente, e se salvaram do paredão.

Com isso, Giovanna e Gracyanne se juntaram a Diego e Daniele na terceira berlinda da temporada.

