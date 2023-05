Enquete A Grande Conquista: vote em que deve ir para a mansão

O elenco oficial do reality show "A Grande Conquista" está perto de ser fechado. A última Zona de Risco está formada com 20 integrantes da vila. Somente dez deles avançam e vão morar na mansão com os dez que já estão confinados, nesta quinta-feira (18).

A última rodada de votações vai escolher nove nomes, pois Murilo garantiu sua vaga na mansão durante uma prova exibida ao vivo nesta quarta-feira (17).

Vote em quem deve ir para a mansão:

É importante frisar que esta enquete não interfere no resultado oficial, que só será conhecida após a apresentadora Mariana Rios anunciar.

A votação para a escolha dos novos moradores da mansão acaba nesta quinta-feira, e o resultado será divulgado ao vivo. Quem ganhar entra para a disputa pelo grande prêmio de R$ 1 milhão ao longo dos próximos meses.

"A Grande Conquista"

O programa começou com 80 participantes. Algumas rodadas de eliminação ocorreram para enxugar a lista e chegar ao momento final, onde sobrarão só 20 para o jogo.

O reality terá 75 episódios. A proposta, conforme a Record TV, é "misturar famosos e anônimos em uma competição surpreendente, repleta de surpresas, reviravoltas e emoções. A diferença para outros reality shows é que o público participa de diversas votações e interfere no dia a dia do programa".