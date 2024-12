Enquete A Fazenda: parcial atualizada aponta quem deve sair do reality show nesta segunda-feira (16)

Vanessa Carvalho pode ser a próxima eliminada de "A Fazenda 16", reality show da Record TV. Na parcial atualizada da enquete do Diário do Nordeste, a ex-integrante de Casamento Às Cegas recebeu a menor quantidade de votos dos leitores e aparece como a possível peoa a deixar a atração, nesta segunda-feira (16).

A enquete foi aberta pela manhã e já conta com quase 18 mil votos. Vanessa é a participante menos querida do público para continuar no reality, que está na reta final. Até o início desta noite, ela recebeu apenas 10,82% dos votos na enquete sobre quem deve permanecer no reality. Por ser a menos votada, pode sair no programa desta segunda.

Do lado oposto à peoa, Gui Vieira é o competidor com mais votos na enquete, recebendo 64,93% da preferência dos leitores do DN. Em seguida, aparecem Gilsão, com 13,14%, e Juninho, com 11,12%.

A enquete não interfere no resultado oficial da roça, que será divulgado ao vivo no programa pela apresentadora Adriane Galisteu.

Como foi formada a roça

Na noite de sábado (14), a última prova da temporada foi realizada. Os vencedores, Gilsão e Sacha Bali, ganharam R$ 10 mil cada e se tornaram "cabeças de chave" das respectivas roças. Então, uma primeira berlinda foi criada, com Sacha, Albert Bressan, Sidney Sampaio e Yuri Bonotto. Nesse domingo, Albert foi o eliminado. E, logo após a eliminação, a apresentadora Adriane Galisteu abriu a segunda roça, com Gilsão, Juninho, Gui e Nêssa.

Pelo cronograma oficial do reality, após a eliminação de um participante nesta segunda, será aberta votação para definir os quatro finalistas da edição. Nesta terça (17), haverá eliminação dupla e abertura de votação para definir o campeão da temporada. A grande final será nesta quinta-feira (19).

