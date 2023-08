Elton John é levado a hospital após sofrer queda em casa, na França, diz jornal

Elton John, 76, sofreu uma queda em sua casa, em Nice, no sul da França, na noite desse domingo (27), e teve de ser levado às pressas para o hospital. Informações são do jornal britânico The Sun. Ele, porém, já está bem.

De acordo com o tabloide, o astro, dono de músicas como 'Sacrifice', 'Don't Go Breaking My Heart' e 'Rocket Man', deu entrada em um departamento ortopédico de Mônaco para tratar os ferimentos, que não foram considerados graves.

A queda aconteceu enquanto o cantor passava férias com o marido, David Furnish, e os dois filhos do casal. Um representante do artista informou ao Mail Online que ele já recebeu alta nesta segunda (27) e foi para casa. "Podemos confirmar que, após um deslize ontem, em sua casa, no sul da França, Elton visitou o hospital local como medida de precaução. Após os exames, ele recebeu alta esta manhã e está de volta em casa e com boa saúde", afirmou.

Despedida dos palcos

Elton John fez o que pode ter sido o último show de sua carreira no último mês de julho, em Estocolmo, na Suécia. A turnê, chamada 'Farewell Yellow Brick Road', começou em 2018 e teve mais de 300 shows.

O cantor, porém, não descarta o lançamento de novas músicas.