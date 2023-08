Menina morre ao cair de cavalo e família leva animal para despedida em velório em SC

Bárbara Montibeller, uma menina de 11 anos, morreu após cair de um cavalo em Camboriú, no Norte de Santa Catarina. O animal, que participava com ela de competições de três tambores, foi levado pela família para o velório, no último sábado (19), para se despedir da tutora.

"Elas [a menina e a égua, chamada Bella] tinham uma conexão inexplicável. E a despedida era necessária para as duas", comentou o avô de Bárbara, Altamir Montibeller, ao g1.

Em um vídeo compartilhado pela família nas redes sociais, é possível ver o momento em que o animal vai até o caixão da tutora, conduzido pelos pais e treinadores dela.

A queda

Bárbara e Bella eram uma dupla há cinco meses. A queda aconteceu, segundo o avô da menina, enquanto ela preparava o cavalo para treinar. "Quando subiu, se desequilibrou, caindo", contou. O caso aconteceu no último dia 15 de agosto.

A criança foi levada em estado grave para o hospital Pequeno Anjo, em Itajaí, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no último sábado. "Nossa menina mudou a vida de todos que tocou. Viveu intensamente tudo que queria. Amou as pessoas e os animais. Agora, vai iluminar a todos lá de cima", escreveu a família em um comunicado no Instagram.