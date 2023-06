Duda Nagle desmente romance com a arquiteta Camila Klein: 'Não conheço ela'

O ator Duda Nagle, 40 anos, ex-marido de Sabrina Sato, apareceu em uma foto ao lado da arquiteta Camila Klein, publicada há dois dias no Instagram. A imagem viralizou nesta terça-feira (27), e a publicação ficou cheia de comentários desejando felicidades ao "casal".

Até mesmo o pai da arquiteta deixou uma declaração. Porém, em entrevista ao Splash, o ator declarou que Camila é apenas uma fã e que os dois nunca conversaram mais do que dois minutos.

Ao ser questionado sobre a possível relação, ele chegou a rir. "É apenas uma pessoa que pediu para tirar uma foto comigo. Nunca conversei mais de dois minutos. Não conheço ela".

A fotografia foi tirada no último sábado (24), durante um evento. Os dois se seguem no Instagram.

Separação de Duda e Sabrina

Duda e Sabrina confirmam o fim do casamento com um comunicado publicado em suas redes sociais, no dia 21 de março deste ano.

“Este comunicado é difícil, mas necessário. Eu e Duda estamos terminando o nosso relacionamento. Será melhor para nós dois. Deixamos de ser um casal, mas continuamos juntos no amor e no cuidado com a nossa filha”, escreveu Sabrina na época.

Antes de separarem, no início de março, o ex-casal chegou a viajar para os Alpes Franceses na companhia da filha.