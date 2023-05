Duda Nagle ganha presente em inglês da filha Zoe e recebe parabéns de Sabrina Sato

O ator Duda Nagle celebrou 40 anos nesta quarta-feira (17) e recebeu uma homenagem em inglês da filha Zoe, 4, fruto do relacionamento com a apresentadora Sabrina Sato. A ex-BBB também desejou feliz aniversário ao ex-marido. O casal está separado desde março de 2023.

"Papai, feliz aniversário! Eu amo você", escreveu a mão, a filha de Duda em um cartão. No Instagram, o ator compartilhou a entrega do presente e ainda publicou brincadeiras com Zoe.

Sato, por sua vez, publicou alguns stories no Instagram celebrando a vida do ex-marido. "Feliz Aniversário, Duda. Estou aqui sempre torcendo pela sua felicidade. Comemore! Aproveite muito seus 40. Viva você e viva sua saúde para poder cuidar da nossa Zoe", escreveu Sato.

Legenda: Sabrina Sato desejou feliz aniversário ao ex-marido Duda Nagle Foto: Reprodução/Instagram

Separação do casal

O casamento de Sabrina Sato e Duda Nagle chegou ao fim publicamente em 21 de março, quando o casal divulgou notas em suas redes sociais para informar o término e garantir que seguiria unido na criação da filha, Zoe, 4.

No dia, seguidores do ator e da apresentadora compararam os textos e criticaram a postura de Duda, que atribuiu o fim ao fato de ambos terem "valores" diferentes e pediu desculpas "ao papai do céu" por não ter seguido com o matrimônio.