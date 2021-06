Drake Bell, astro de 'Drake e Josh', é indiciado por crime contra menor de idade nos EUA

O ator Drake Bell, de 34 anos, foi indiciado por colocar um menor de idade em risco e disseminar conteúdos prejudiciais a jovens. As informações foram divulgadas pelo site americano Page Six. Uma audiência preliminar está marcada para o próximo dia 23.

O portal afirma ter tido acesso a registros do Tribunal do Condado de Cuyahoga, em Cleveland, no estado de Ohio. Na quinta-feira (3), Drake compareceu ao tribunal, se declarou inocente e teve que pagar uma taxa de US$ 2.500 (mais de R$ 12 mil).

O ator também foi obrigado a fornecer amostras de seu DNA para análise e precisou se comprometer a voltar à corte quanto solicitado.

O crime teria ocorrido em 1º de dezembro de 2017. Um anúncio nas redes sociais informava que o ator havia se apresentaria nesse dia no Odeon Concert Club, que fica na cidade, mas a publicação foi apagada.

A defesa de Bell, do escritório Friedman & Nemecek, disse ao Page Six que eles "não têm comentários neste momento". "Os fatos serão esclarecidos no tribunal", limitou-se a dizer. Já a assessoria não respondeu aos contatos.

Drake Bell ficou famoso ao estrelar o seriado adolescente "Drake e Josh" (2004-2007), ao lado de Josh Peck, 34. Nos últimos anos, no entanto, seu nome está repercutindo devido aos problemas com a Justiça.

Em 2015, ele foi preso por dirigir alcoolizado. Já no ano passado, a ex-namorada dele, Melissa Lingafelt, afirmou que o ator abusou verbal e fisicamente dela durante o relacionamento. Bell negou as acusações.