Dívida milionária de Ana Hickmann é suspensa pela Justiça

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) suspendeu o processo de uma empresa de Tatuí que cobrava uma dívida em torno de R$ 1,7 milhão de uma empresa da apresentadora Ana Hickmann e do empresário Alexandre Correa.

Segundo o g1, no início deste mês, uma perícia feita pelo Instituto de Criminalística de São Paulo concluiu que as assinaturas registradas em diversos contratos e documentos eram falsas por não terem partido do punho de Ana Hickmann.

Devido a isso, a juíza responsável pelo caso indicou "grave risco na continuidade da execução" e decidiu interromper a cobrança até a apuração e a conclusão do processo.

Relembre a dívida

Uma empresa financeira de Tatuí, no interior de São Paulo, decidiu entrar com um processo judicial para cobrar uma dívida de R$ 1,7 milhão de uma empresa de Ana Hickmann e Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora.

De acordo com o g1, que acessou o documento, a credora pedia o confisco da mansão de Hickmann, mas a Justiça negou esse pedido.

O empréstimo teria sido de R$ 1,5 milhão e teria sido feito em setembro de 2022. Uma mansão da apresentadora em Itu teria sido, inclusive, incluída como alienação fiduciária.