Defesa de Rose Miriam diz que relacionamento de Gugu com Salvático foi 'clandestino'

Rose Miriam, mãe de três filhos de Gugu Liberato, disse que o relacionamento do apresentador falecido com Thiago Salvático era "clandestino". A mulher segue defendendo, em meio a batalhas judiciais que o chefe de cozinha não deve ter direito ao dinheiro e ao reconhecimento da união.

"Nem de longe a relação narrada por ele configura uma união estável, no máximo seria um relacionamento clandestino", assinala texto do advogado de defesa Nelson Willians.

Ela se pronunciou por meio de sua defesa após a ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acatar o processo de reconhecimento de união estável de Salvático. As informações são do Metrópoles.

Rose tem se pronunciado constantemente sobre o caso principalmente desde o último dia 20 de junho, quando anunciou que ia recorrer da decisão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) que validou o testamento de Gugu Liberato feito em 2011. O documento não reconhece Rose como herdeira do apresentador.

Defesa ataca Thiago Salvático

"A decisão da ministra é motivo de estranheza e perplexidade, pois o Recurso Especial do Sr. Thiago Salvático ainda não foi submetido ao juízo de admissibilidade na origem e, apesar disso, ela deferiu uma tutela provisória suspendendo a ação de Reconhecimento de União Estável de Rose Miriam, porém não suspendeu o inventário", informa pronunciamento do advogado de Rose, Nelson Wilians.

A ex de Gugu relembrou ainda a primeira ação que Thiago Salvático perdeu "por não apresentar elementos básicos". A nota do advogado acusa ainda o chef de "tumultuar" o processo de reconhecimento da relação de Rose com o apresentador.

"Em paralelo, o Sr. Salvático vem buscando formas de tumultuar e adiar o processo de Rose Miriam. Como vem sendo noticiado pela imprensa, esse senhor apareceu no meio do processo, mais de um ano após a morte de Gugu, vindo a existir publicamente há pouco tempo", diz a defesa.