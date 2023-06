Trailer do filme ‘Meu Nome é Gal’ é divulgado; assista

O trailer do filme “Meu Nome é Gal”, que traz a atriz Sophie Charlotte no papel da cantora Gal Costa, foi divulgado nesta quinta-feira (29).

A cinebiografia mostra Gracinha, como era conhecida Gal antes da fama, chegando ao Rio de Janeiro, onde se junta aos amigos Caetano Veloso, Gilberto Gil e Maria Bethânia.

Assista:

Sucessos da cantora como “Baby”, “Divino Maravilhoso” e “Aquarela do Brasil” aparecem no trailer do filme, que tem previsão de estreia para 19 de outubro. O longa tem direção de Dandara Ferreira e Lô Politi, que também assina o roteiro.

Gal Costa morreu aos 77 anos, em São Paulo, em novembro de 2022. Ela havia dado uma pausa em shows, após passar por uma cirurgia para retirar um nódulo na fossa nasal direita.