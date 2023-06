Show de Roberto Carlos em Fortaleza ganha nova data; veja detalhes e onde comprar ingressos

O rei Roberto Carlos, 82 anos, mudou a data do show em Fortaleza. Em publicação no Instagram, compartilhou que a apresentação vai ocorrer no dia 16 de agosto, quarta-feira, no Centro de Formação Olímpica (CFO), próximo ao Castelão.

Inicialmente, a apresentação estava marcada para o dia 2 de dezembro, e seria realizada no Centro de Eventos do Ceará, na Avenida Washington Soares.

Na postagem feita na última quarta-feira (28), o cantor declarou que as vendas já começaram no site da Eventim Brasil. As vendas nas bilheterias físicas iniciam na sexta-feira (30).

O cantor veio pela última vez para a Capital cearense no dia 9 de junho de 2018, quando se apresentou no Centro de Formação Olímpico (CFO).

Venda de ingresso

Os ingressos estão sendo vendidos com opções de bilhetes no valor de R$ 195 (meia entrada) até R$ 680 (inteira).

Vendas: no site do Eventim

Quando: 16 de agosto (quarta-feira), às 21 horas

16 de agosto (quarta-feira), às 21 horas Onde: Centro de Formação Olímpica, Castelão