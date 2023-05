Relembre o dia que Roberto Carlos veio ao Ceará com Lady Laura no avião 'Emoções'; veja vídeo

A notícia de um show do cantor Roberto Carlos em Fortaleza, marcado para dezembro deste ano, ativou a memória afetiva dos fãs cearenses do rei. Nome presente na programação das rádios de todo o país, o capixaba veio em diversos momentos da carreira ao Estado.

Um dos registros mais antigos encontrados no Centro de Documentação do Sistema Verdes Mares (Cedoc SVM) é de maio de 1983. Acompanhado de 120 pessoas, incluindo a mãe, Lady Laura, ele desembarcou no Aeroporto Pinto Martins.

A aeronave em que Roberto Carlos viajava em turnê era um avião primeira classe da Vasp, totalmente redecorado. A pintura foi totalmente reformulada. Na fuselagem, além do nome do show "Emoções" em azul, estava escrito os dos patrocinadores e o do rei, próximo à cauda.

Fãs e imprensa, acompanharam a chegada de Roberto Carlos no Aeroporto.

Turnê inspirada em astros da música internacional

Legenda: Cantor em coletiva no Aeroporto de Fortaleza Foto: Cedoc SVM/Stenio Saraiva

Na época, o show agendado no Estádio Presidente Vargas vendeu 35 mil ingressos. A ideia da turnê em avião própria foi de Roberto Carlos, inspirado em excussões musicais de Elton Jhon, Chicago e Rolling Stones.

Em 1992, um dos principais palcos do forró recebeu Roberto Carlos. Ele realizou apresentação na extinta casa de eventos Obá Obá.

Já nos anos 2000, Roberto Carlos realizou apresentação no Marina Park. Outra casa que recebeu show do rei foi o Siará Hall. Ele apresentou a turnê especial de 50 anos.

Até do aniversário de Fortaleza o rei participou. Em 2008, ele reuniu grande público no Aterro da Praia de Iracema. A última passagem de Roberto Carlos na capital cearense aconteceu em 2014, em show na Arena Castelão.

Shows Roberto Carlos

30 de julho de 1965

Roberto Carlos e Wanderléa (Realizado em uma unidade do Sesc de Fortaleza)

25 de maio de 1983

Estadio Presidente Vargas

18 de janeiro de 1992

Show no Obá Obá



20 de maio de 2002

Roberto Carlos no Marina Park

17 de janeiro de 2004

Marina Park (Show adiado de novembro de 2003)

11 de abril de 2008

Roberto Carlos no Aniversário de Fortaleza

6 de junho de 2009

Roberto Carlos - "Show de 50 anos"

Siará Hall

5 de abril de 2014

Roberto Carlos na Arena Castelão