Daniel Mastral perdeu filho e esposa anos antes de morte repentina

Daniel Mastral, encontrado morto no último domingo (4), havia perdido a esposa e o filho de 15 anos em 2021 e 2018, respectivamente. Isabela Mastral sofreu um infarto agudo do miocárdio e Mikhael atentou contra a própria vida, após sofrer de uma depressão.

Na época da morte do filho, o casal lamentou nas redes sociais o falecimento do jovem. "A ordem natural da vida se alterou! Nenhum pai ou mãe gostaria de passar por isso, nunca! Não há palavras para mensurar a dor de todos neste momento. Fizemos tudo que podíamos. Mas, nosso Mikhael foi morar na Jerusalém Celestial, na Morada Eterna, onde não há mais dor e nem sofrimentos. E um dia estaremos juntos! Te amaremos para sempre 15/02/2003 – 22/12/2018”, lamentaram eles.

O escritor ex-satanista chegou a pedir orações para o filho em seu canal no YouTube. Conforme Daniel, o jovem não pôde ser cremado por tirar a própria vida.

Morte de Daniel Mastral

Foi encontrado morto na noite desse domingo (4) o escritor Daniel Mastral, de 57 anos, segundo informações do Metrópoles. O corpo dele estava em uma área de mata na Aldeia da Serra, em Barueri, na região metropolitana de São Paulo, com ferimento na cabeça.

Segundo a Polícia Civil, moradores da região ouviram um "estampido". O local foi preservado pela Guarda Municipal de Barueri e o caso foi registrado como suicídio.

O escritor, cujo nome de batismo é Marcelo Agostinho Ferreira, ficou famoso pelo livro Filho do Fogo, que reúne três volumes. O teólogo se denominava como um ex-satanista, e mantinha um canal no YouTube com mais de 780 mil inscritos.

Em entrevista dada em fevereiro, Mastral afirmou ter abandonado o satanismo porque o instruíram a fazer um sacrifício humano.